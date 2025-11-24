¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬±Ç²è²½¡¢26Ç¯²Æ¸ø³«¤Ø¡ª¡¡¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥ÎµÓËÜ¤Ç¿Íµ¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ö¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡×ÉÁ¤¯
¡¡¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëXÈ¯¥Þ¥ó¥¬¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î½é¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥ÎÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È¡õ¥³¥á¥ó¥È¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥Î¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ê¥¬¥Î»á¤¬ÉÁ¤¯X¡ÊµìTwitter¡ËÈ¯¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤è¤ê¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Ê¤É¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤¬ÆÉ¼Ô¤òÌ´Ãæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤º¡¢Á´À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¡ÖÆüËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¡¢2022Ç¯¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¤âYoutube¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬4²¯²ó¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á´À¤³¦¤ÎÁ´À¤Âå¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ô¡¹¤Î¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Î½é¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä¿Íµ¤¤ÎÄ¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ì¡¼¥óÊÔ¡×¤À¡£
¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Æ¤È²¶ÈÌ³¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ø¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç¡¢100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¡Ö¸ÂÄêÅç¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿²ø¤·¤²¤Ê¥Á¥é¥·¤¬»µ¤«¤ì¤ë¡£²ø¤·¤¯»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢Êó½·¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ÆÅç¤ØÅÏ¤Ã¤¿°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡©¡¡¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤ÏµÚÀî·¼¡Ê¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡Ë¡¢À©ºî¤ÏCygamesPictures¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¥À¡¼¥Ó¡¼ ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¤Ê¤É¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£¤½¤·¤ÆµÓËÜ¤Ï¸¶ºî¤Î¥Ê¥¬¥Î¤¬Ã´Åö¡£½é¤Î±Ç²è²½¤ËºÝ¤·¤Æ¥Ê¥¬¥Î¤Ï¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¡¦¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¦¤¦¤µ¤®¤Î»Ñ¤¬¡£²Ö´§¤È¹ø¤ß¤Î¤ò´¬¤¤¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤¬¤¤ì¤¤¤ÊËþ·î¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯²Æ¸ø³«¡£
¡¡¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Î¥Ê¥¬¥Î¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡§¥Ê¥¬¥Î
¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£
2023Ç¯3·î¡Á11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£
³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¸¶ºî¼Ô¡¦¥Ê¥¬¥Î¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆþ¤êÄ¾É®¥¤¥é¥¹¥È
