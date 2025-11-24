·ã¤ä¤»¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸°ì¿·¡ª¸µÌÚÂç²ð¡¢¡ÈÈÖÄ¹¡É¡É¥´¥¸¥é¡É¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Í¥Ã¥È´¿´î
¡¡¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸µÌÚÂç²ð¤¬23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤È¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖºÇ¹â¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µÌÚÂç²ð¡õ¡ÈÈÖÄ¹¡É¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£Ê£¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄOB¤Î¾¾°æ½¨´î¤äÀ¶¸¶ÏÂÇî¡¢¹â¶¶Í³¿¤é¤¬¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ÖÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç¸µÌÚ¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤È½¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³Ú²°¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¡³§¤µ¤ó¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤ÍÊõÊª¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡ÁºÇ¹â¤À¤Í¡Á¡×¡ÖÀ¨¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í³§¤µ¤ó¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¸µÌÚÂç²ð¡Ê¤â¤È¤ ¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
1971Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£¾åµÜ¹â¹»ÌîµåÉô¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¹Ã»Ò±à¤Ë3²ó½Ð¾ì¡£Â´¶È¸å¡¢1990Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÆþÃÄ¡£1992Ç¯¤«¤é°ì·³Áª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£2005Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Ìîµå»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¸µÌÚÂç²ð¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@daisuke_motoki2¡Ë
