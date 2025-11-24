女優・モデルの宮本茉由（まゆ＝30）がこのほど、2026年1月21日に1st写真集（小学館）を発売することを自身のインスタグラムなどで発表した。



【写真】水に濡れて白く輝く美白ボディ！ モデルとしても活躍する納得のプロポーション

抜群の美貌とスタイルの良さをいかしてCanCam専属モデルとして活躍し、現在は女優としても活動している宮本。2025年放送のドラマ「レプリカ 元妻の復讐」（テレビ東京系）では中心人物の悪女・藤村花梨役を怪演し、話題を呼んだ。



活動10周年を記念して制作が決まった今作。先行カットとして、白く輝く素肌を多くさらした大胆ショットも多数公開された。水に濡れ、キャミソール姿でカメラを見つめるアップのショットなど、普段は見られないグラビアチックなカットも披露した。



宮本は自身のインスタグラムで「来年1月21日に1st写真集を発売します」と告知。「今の自分をそっと閉じ込めた一冊になっているかなと思います」と見どころを語り、「手に取ってくださった方の心に、静かに、でもずっと残り続けるような写真集になれたらうれしいな」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）