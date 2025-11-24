¡ÚÂ®Êó¡ÛÅðÆñ¼Ö¤Ò¤Æ¨¤²¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤é11¿Í»à½ý¡¡Æ¨Áö¤·¤¿¡È±¿Å¾¼ê¡É¤Î37ºÐÃË¤òÂáÊá¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è
Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç¡¢ÅðÆñ¼Ö¤¬Êâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¤Ï¤Í¤Æ11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤¬¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å0»þÈ¾¤¹¤®¡¢ÂÎ©¶èÇßÅç¤Ç¡¢¡Ö¾èÍÑ¼Ö¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Î¸òÄÌ»ö¸Î¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤¬ÀÖ¿®¹æ¤òÆÍ¤ÃÀÚ¤Ã¤Æ¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¿ô½½¥á¡¼¥È¥ë¤òÁö¤ê¡¢¼¡¡¹¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ºÆ¤Ó¼ÖÆ»¤Ë½Ð¤Æ¡¢ÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤ÏÀè¤Û¤É¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤ò¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤é¼Ö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£