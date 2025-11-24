ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÂåÉ½ Åò¾å¹äµ±¡¢±ßÈ×Åê¤Ç¶â¥á¥À¥ë ¡ª ÆüËÜÀª¥ê¥ì¡¼¤â¶â2¤Ä³ÍÆÀ¡ÚÅìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦Î¦¾å¡Û
¢£Åìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ Î¦¾å¡Ê24Æü¡¢¶ðÂô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸ø±à¡Ë
¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û¥Ç¥Õ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È15¿Í¤¬¹ñÎ©¤ÎÂç´Ñ½°¤Î¤Ê¤«¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥ì¡¼¥¹
ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂç²ñ10ÆüÌÜ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¤ÇÆüËÜÀª¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò3¤Ä³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
°ì¤ÄÌÜ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ï¡¢±ßÈ×Åê¤ÎÅò¾å¹äµ±¡Ê32¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£º£Ç¯9·î¤ÎÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥Ç¥ÕÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëÅò¾å¤Ï¡¢1ÅêÌÜ¤ò54mÂæ¤È¿¤ÓÇº¤à¤¬¡¢2¡¢3ÅêÌÜ¤ÇµÏ¿¤ò¿¤Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ4ÅêÌÜ¡¢58m93¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¹¥í¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤Ê¤É¤è¤á¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎµÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¸½¤ì¤º¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢²¬ËÜÈ»¡Ê19¡¢¶áµ¦Âç¡Ë¡½ÉÚ±Ê¹¬Í¤¡Ê21¡¢·§ËÜ³Ø±àÂç¡Ë¡½ºäÅÄæÆ¸ç¡Ê26¡¢¥»¥ì¥¹¥Ý¡Ë¡½º´¡¹ÌÚÂöËá¡Ê31¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍËÑÂô³Ø±à ÀçÂæÂç¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÄ©¤ó¤ÀÃË»Ò4¡ß100m¥ê¥ì¡¼¡£ÆüËÜ¤Ï1Áö¤«¤é2Áö¤ØÎ®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ë¤È¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥Ð¥È¥ó¥ß¥¹¡£2¡¢3Áö¤â¤¦¤Þ¤¯¥Ð¥È¥ó¤¬ÅÏ¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç£´Áö¤Ø·Ò¤¤¤À¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï100m¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤È²ÃÂ®¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£41ÉÃ22¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÂÎ©¾Í»Ë¡Ê28¡¢Åçº¬¸©Î©¾¾¹¾¤í¤¦³Ø¹»¡Ë¡½Â¼ÅÄÍªÍ´¡Ê20¡¢³Ø¹»Ë¡¿ÍËÑÂô³Ø±à ÀçÂæÂç¡Ë¡½¹ÓÃ«ÂÀÃÒ¡Ê21¡¢Åì³¤Âç¡Ë¡½»³ÅÄ¿¿¼ù¡Ê28¡¢¤Ô¤¢¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤ó¤ÀÃË»Ò4¡ß400m¥ê¥ì¡¼¡£1Áö¤ÎÂÎ©¤¬2ÈÖ¼ê¤Ç¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤¹¤È¡¢2Áö¡¢3Áö¤Ï¥±¥Ë¥¢¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥±¥Ë¥¢¤È¤Û¤Üº¹¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ2°Ì¤Ç4Áö¤Ø¡£¥¢¥ó¥«¡¼¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤Î400m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»³ÅÄ¡£¥Ð¥È¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤ÈÁ°¤òÁö¤ë¥±¥Ë¥¢¤¬Å¾ÅÝ¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ»³ÅÄ¤¬ÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢¸åÂ³¤È¤Îº¹¤ò¹¤²¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£3Ê¬17ÉÃ00¤Ç¡¢¸«»ö¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡ö¥È¥Ã¥×¼Ì¿¿¤Ï¡¢±ßÈ×Åê¤ÎÅò¾å¹äµ±Áª¼ê
