»Ò¸¤¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ñ¤ÎÏÓ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¡£¤½¤ó¤Ê¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬À®¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª»¶Êâ¤Î¸÷·Ê¤¬¡¢16ËüºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÏÃÂê¤Ë¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¹¥ー¤¬¡Ä¡Ù3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤ÈÈæ³Ó¢ªÂº¤¹¤®¤ë¡ØÀ®Ä¹¤·¤¿¸÷·Ê¡Ù¡Û
¥Ñ¥Ñ¤ÎÊú¤Ã¤³¤Ç¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò¸¤»þÂå
¥·¥Ù¥ê¥¢¥ó¥Ï¥¹¥ー¤Î»Ò¸¤»þÂå¤ÈÀ®¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤ª»¶ÊâÉ÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¡Øhusky's Zenmaru(Á±´Ý) & Monica(¥â¥Ë¥«) & Nico(¤Ë¤³)¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¡¢¤ª»¶Êâ¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¹¥ー¸¤¤ÎÁ±´Ý¤¯¤ó¡£
À¸¸å2¥ö·î¤Î»þ¤ÎÁ±´Ý¤¯¤ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤Ï¾®·¿¸¤¤Î¤è¤¦¡£¥Ñ¥Ñ¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤Æ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤ª»¶Êâ¤ò¤¹¤ëÁ±´Ý¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢¼¡¤Ï3ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á±´Ý¤¯¤ó¤Î¤ª»¶ÊâÉ÷·Ê¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥Ñ¤¿¤Á¤ÏÀ®¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á±´Ý¤¯¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¡¢»Ò¸¤¤Î»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥Ñ¤¬Á±´Ý¤¯¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢Á±´Ý¤¯¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¤ÎÏÓ¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¼ý¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤ª»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ªー¥Ðー¥µ¥¤¥º¤Î¤´ÍÍ»Ò¡Ä¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤Ç¤«¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Á±´Ý¤¯¤ó¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥Ñ¤ÎÏÓ¤ÎÃæ¤ÇÀÅ¤«¤ËÍÉ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£°Â¿´¤·¤¤Ã¤¿¤½¤Î¤ª´é¤«¤é¤Ï¡¢»Ò¸¤¤Îº¢¤ÎÌÌ±Æ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï´Å¤¨¤óË·¤ÊÁ±´Ý¤¯¤ó
º£¤Ç¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÂç·¿¸¤¤ÎÉ÷ËÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Á±´Ý¤¯¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¤Ï´Å¤¨¤óË·¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¢¤ëÆü¤Ï¡¢²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤Î¤ªÊ¢¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤¹¤ï¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£¤È¤Æ¤âÏÂ¤ä¤«¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤½¤¦¡£¡Ê¾Ð¡Ë
ÂÎ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¿´¤Ï»Ò¸¤¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢Ëå¸¤¤¿¤Á¤È¤â¤¯¤Ã¤Ä¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ²æËý¤·¤Æ¤¤¤ëÁ±´Ý¤¯¤ó¤Î»Ñ¤â¡£¤½¤ó¤Ê´Å¤¨¤óË·¤ÊÁ±´Ý¤¯¤ó¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÁ±´Ý¤¯¤ó¤Î¸½ºß¤È»Ò¸¤¤Î»þ¤ÎÈæ³ÓÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤ÎÁ±´Ý¤¯¤ó¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤♡¡×¡ÖÁ±´Ý¤¯¤ó¤òÊõÊª¤ß¤¿¤¤¤ËÍ¥¤·¤¯Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¤ë¤ÎÁÇÅ¨¡×¤È¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øhusky's Zenmaru(Á±´Ý) & Monica(¥â¥Ë¥«) & Nico(¤Ë¤³)¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÁ±´Ý¤¯¤ó¤ÈËå¸¤¤¿¤Á¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆü¡¹¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á±´Ý¤¯¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
