¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ìµÇ°¡É¤ªÃã¡É¥â¥Áー¥Õ¤Î¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç»î¹ç¡¡¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥ºvs²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹
¡¡¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ï²£ÉÍ¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¤È¥Ûー¥à¤ÇÂÐÀï¡£¼¯»ùÅç¤Î¹ÓÃãÀ¸»ºÎÌÆüËÜ°ì¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡11·î23Æü¤Î¡Ö¤ªÃã°ìÇÕ¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÃã¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÈÎÐ¡É¤ÎÌÂºÌÊÁ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¼¯»ùÅç¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¡£¼¯»ùÅç¤¬¹ÓÃã¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ÇÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡GAME2¤ÎÂè3¥¯¥ªー¥¿ー¡¢²£ÉÍ¤Î14ÅÀ¥êー¥É¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¶ð¿å¤¬3P¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Ñ»¶Ì¤â3P¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥óÆ£ËÜ¤â3P¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢°ìµ¤¤Ë11Ï¢Â³ÆÀÅÀ¡£3ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ö¥Ê¥¤¥º¤Ï½ç°Ì¤ò°ì¤Ä²¼¤²¤Æ4°Ì¤Ë¡£¼¡¤Ï¥¢¥¦¥§ー¤ÇÅìÃÏ¶è5°Ì¤Î´ä¼ê¥Ó¥Ã¥°¥Ö¥ë¥º¤È9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£