¡Ú¸¶È¯¡Û¡ÖºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¡×¤ÎÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¡×¤òµá¤á¤ëÀ¼¡¡µÄÏÀ¤Î¾ì¤Ï¸©µÄ²ñ¤Ø¡¡³Æ²ñÇÉ¤Ï¡Ô¿·³ã¡Õ
Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ò¤á¤°¤ê¡¢12·î¸©µÄ²ñ¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¸©µÄ²ñµÄ°÷¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃÎ»ö¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¸©µÄ²ñ¤Ë´ÝÅê¤²¤·¤¿¤Î¤â¡¢¸©Ì±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤À¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ð¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤ËµÞ¤¤¤Çº£·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×
»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬´ë²è¤·¤¿¸©µÄ²ñ¤Î³Æ²ñÇÉ¤È¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤Ë¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Ë¤¤¤¬¤¿¤È¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã¤¬½ÐÀÊ¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ï·çÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ö³ÑÃÎ»ö¤Î¡Ø¿®¤òÌä¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê·Ú¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤«¤È¡¢Èó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×
ÂÐ¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¸©Ï¢¡¡´äÂ¼ÎÉ°ì´´»öÄ¹
¡ÖÃÎ»ö¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¡¢Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤Ë¡¢¿µ½Å¤Ë¡¢¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¸©Ì±¤Î°Õ¸«¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¸©µÄ²ñ¤ÏÃÎ»ö¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¤Û¤«¤Î²ñÇÉ¤«¤éÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢ÈÝ·è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ²ñÇÉ¤Ç¿µ½Å¤ËµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ù¥é¥ë¿·³ã¡¡¾®Àô¾¡µÄ°÷
¡Ö¤³¤ì¡ÊÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¡Ë¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ100¡óÈÝ·è¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¸þ¤³¤¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÅÏ¤ê¤ËÁ¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡£Å¨¤Ë±ö¤ò¤ª¤¯¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤¬²æ¡¹¤âÈó¾ï¤Ë¤â¤É¤«¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡£
»²²Ã¼Ô
¡Ö·ë²Ì¤ÏÈÝ·è¤À¤í¤¦¤È¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡×
¡ÖºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤Þ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤À¤Ã¤¿¤éÉÔ¿®Ç¤¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë12·î¤Î¸©µÄ²ñ¡£ÃÎ»ö¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£