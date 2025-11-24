¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¡Ö¥»¥¤¥ìー¥óÊÔ¡×±Ç²è²½¡¡¥Ê¥¬¥Î¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤¬¡¢¡Ø±Ç²è¤Á¤¤¤«¤ï ¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¡Ù¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥Ê¥¬¥Î¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¤¿Ì¡²èºîÉÊ¡£¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ïー¥É¤ÊÆü¡¹¤ÎÊª¸ì¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´À¤Âå¤«¤é°¦¤µ¤ì¡ÖÆüËÜ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò3ÅÙ¼õ¾Þ¤·¡¢2022Ç¯¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¤âYouTube¤Ç¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬4²¯²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤«¤Ä¿Íµ¤¤ÎÄ¹ÊÔ¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¥»¥¤¥ìー¥óÊÔ¡×¡£¸¶ºî¼Ô¤Î¥Ê¥¬¥Î¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡Ù¥·¥êー¥º¤ÎµÚÀî·¼¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ø·à¾ìÈÇ¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー ¿·»þÂå¤ÎÈâ¡Ù¤Ê¤É¤ÎCygamesPictures¤¬Ì³¤á¤ë ¡£
¡¡Êª¸ì¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖÅç¤Ç¤Î¥«¥ó¥¿¥ó¤ÊÆ¤È²¤Ç¡¢100ÇÜ¤ÎÊó½·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦²ø¤·¤²¤Ê¥Á¥é¥·¤¬ÆÏ¤¯¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ö¸ÂÄêÅç¥éー¥á¥ó¤Ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¡¢´Å¤¤¤â¤Î¿É¤¤¤â¤ÎÁ´Éô¼Â¼ÁÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤é¤ì¡¢Åç¹ç½É¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡£¥Á¥é¥·¤ÎÆâÍÆ¤ò²ø¤·¤¬¤ë¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤È¤È¤â¤ËÅç¤ØÅÏ¤Ã¤¿°ìÆ±¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä¡Ä ¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢²Ö´§¤È¹ø¤ß¤Î¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥Üー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤ì¤¤¤ÊËþ·î¤ÈÈþ¤·¤¤Ìë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¡¢¥Ï¥Á¥ï¥ì¡¢¤¦¤µ¤®¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ê¥¬¥Î¡Ê¸¶ºî¡¦µÓËÜ¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤Á¤¤¤«¤ï±Ç²è²½·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¿Íµû¤ÎÅç¤Î¤Ò¤ß¤Ä¡×¡£2023Ç¯3·î～11·î¤ËX¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢Åç¤Ø¹Ô¤¯ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë