²Æ¤Î·ãÆ®ºÆ¤Ó¡¡¿ÀÂ¼³Ø±àvsÂçÄÅ¹â¹»¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WEST¡¡¹âÂÎÏ¢ºÇ¹âÊö¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡©
¡¡²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤·è¾¡¤ÇPKÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤à·ãÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¤È·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¹â¹»¡£Åß¤ÎÁª¼ê¸¢¤òÁ°¤Ë¤½¤Î¥ê¥¿ー¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°¡£¤È¤â¤ËÅß¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤È·§ËÜ¤ÎÂçÄÅ¹â¹»¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡¢º£Ç¯5·î¤Ï1ÂÐ2¤ÇÂçÄÅ¤¬¾¡Íø¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤·è¾¡¤Ç¤ÏPKÀï¤ÎËö¤Ë¿ÀÂ¼¤¬Á´¹ñÍ¥¾¡¡£1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿3ÅÙÌÜ¤Î·ãÆÍ¤Ç¤¹¡£
¥¹¥íー¥¤¥ó¤ò¼õ¤±¤¿Æü髙¤¬Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¥Üー¥ë¤òÁ°Àþ¤Ë±¿¤ó¤Ç¼«¤éÆÍÇË¡ª¥Õ¥¡ー¥µ¥¤¥É¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¯¥í¥¹¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¤Î¤ÏºÙ»³ÅÄ¤Î±¦Â¡ª¿ÀÂ¼³Ø±à¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¡¢¸ß¤¤¤Ë¥Üー¥ë¤ò¶¥¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢ºÙ»³ÅÄ¤¬¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁ°¤Ë²¡¤·ÊÖ¤¹¤È¡¢Æü髙¤¬Æ¬¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤¤Åì¼ã¤Ø¥ー¥Ñー¤¬Á°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤âÁÒÃæ¤ËÍÂ¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¥åー¥È¡ª¿ÀÂ¼¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ2ÅÀ¥êー¥É¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾19Ê¬¤Ë¤Ï¥¹¥íー¥¤¥ó¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥Üー¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¿ÀÂ¼³Ø±à¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ï¹ÓÌÚ¤¬¤³¤Î°ÌÃÖ¤«¤éº¸Â°ìÁ®¡ª°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥åー¥È¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·3ÅÀÌÜ¡ª¿ÀÂ¼¤¬Áª¼ê¸¢¤òÁ°¤Ë¹âÂÎÏ¢ºÇ¹âÊö¤ÎÂÐ·è¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¿ÀÂ¼³Ø±à3Ç¯¡¦ÃæÌîÍÛÅÍ¼ç¾¡Ë
¡Ö¸Ä¿Í¤Îµ»½ÑÌÌ¤äÀº¿ÀÌÌ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç²Æ¤è¤ê¤ÏÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À®Ä¹¤¬¥×¥ìー¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢·ë²Ì¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×
¡¡12¥Áー¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥°WEST¤Ç¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ï¸½ºß5°Ì¡£¼¡¤Ï11·î29Æü¤Ë»Ø½É¤Ç¡¢¼ó°Ì¤Î¥µ¥¬¥óÄ»À´U¡¾18¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£