°ñ¾ë¡¦ºäÅì»Ô¡¢24Æü¸áÁ°0»þÈ¾¤´¤í¡¢ÊÕ¤ê¤¬°Å¤¤Ãæ¡¢±ì¤È±ê¤¬·ã¤·¤¯Î©¤Á¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ð»ö¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©ºäÅì»Ô¤Ë¤¢¤ëÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤Î¤¦¸á¸å10»þÈ¾¤¹¤®¡¢¡Ö±ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Î½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄí¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶õ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤À¤Ã¤¿¡×
¡Ö¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¥Ñ¥óÌÄ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î²»¤¬ÃÏ¶Á¤­¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×

¼ç¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Á¥Ã¥×¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÂÞ¾õ¤ÎÍÆ´ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ìÆâ¤Ë¤¤¤¿½¾¶È°÷2¿Í¤ÏÈòÆñ¤·¤Æ¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½1ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄÃ²Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£