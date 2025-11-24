J2¤Ø¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¾ÃÌÇ¡¡¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¤Î¾º³ÊÌÜ»Ø¤¹¡¡¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÏÎ°µå¤Ë°ú¤Ê¬¤±
¡¡¥µ¥Ã¥«ーJ3¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏFCÎ°µå¤È¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¤òÀï¤¤¡¢1ÂÐ1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡£J2¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿FCÎ°µå¤È¤Î¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¡£»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Á°È¾3Ê¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢FCÎ°µå¤Ë±Ô¤¤¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÔ¤Æ»¤ÎÄã¤¤¥¯¥í¥¹¤ËÉð¤¬Â¤ò¤À¤·¤Æ¥´ー¥ë¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à»Ä¤ê¶Ï¤«ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î2¿Í¤¬ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÌ¥¤»Æ±ÅÀÃÆ¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2ÅÀÌÜ¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢1ÂÐ1¡£°ú¤Ê¬¤±¤Ç½ª¤ï¤ê¡¢J2¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¸å¤Ï¡¢¥Ûー¥àºÇ½ªÀï¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥·ー¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤òÈ¯É½¤·¤¿ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¤¬¥µ¥Ýー¥¿ー¤Ø°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥ÃFC¡¦ÁêÇÏÄ¾¼ù´ÆÆÄ¡Ë
¡Ö¼¯»ùÅç¤«¤é1Ç¯¤ÇÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÀï¡£¤½¤·¤Æ¥×¥ìー¥ª¥Õ¡£Á´ÎÏ¤ÇÀï¤¤È´¤¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¡¢Àï¤¤È´¤¤¿¤¤¡×
¡Ê¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC ¡¦ÉðÀ±ÌïÁª¼ê¡Ë
¡Ö¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤Þ¤ÀJ2¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤Ç°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¾¡¤ÁÅÀ1¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢Âçºå¤ÈµÜºê¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á½ç°Ì¤ò2¤Ä¤ª¤È¤·¤Æ5°Ì¤Ë¡£¥¢¥¦¥§ーÀï»Ä¤ê1»î¹ç¤ò»Ä¤·¤ÆJ2¼«Æ°¾º³Ê¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ç½ª¤¨¤ì¤Ð¥Ûー¥à¤Ç2»î¹ç¡¢¥×¥ìー¥ª¥Õ¤òÀï¤¨¤Þ¤¹¡£