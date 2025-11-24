¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã¡Ö²áµî¤Ë¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¡×¡¡Í½ÁÛ³°¤À¤Ã¤¿¥×¥í½éÂÇÀÊ
¡¡NHK¡¡BS¡Öµå¼±ñ¡Á¥×¥íÌîµå¤¬100ÇÜ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¥¡¼¥ï¡¼¥É¤¿¤Á¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Èµå¼±ñ¤ÎÄ¹ÃË¡É¤³¤ÈÈÖÁÈÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î¹Åç¡¦½©»³æÆ¸ã³°Ìî¼ê¡Ê37¡Ë¤¬½Ð±é¡£Í½ÁÛ³°¤Î·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤«¤é12Ç¯ÌÜ¡£º£´üÂè2²óÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»àµå¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«¿È¤¬¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ÇºÇ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë»àµå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢À¾Éð»þÂå¤Î2011Ç¯4·î12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î³«ËëÀï¡Ê»¥ËÚD¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡2010Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢Åö»þ¤Ï¿·¿Í¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç1¥«·îÃÙ¤ì¤¿¤³¤ÎÇ¯¤Î³«ËëÀï¤Ç½©»³¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿ÂÔË¾¤Î¥×¥í½éÂÇÀÊ¡£Áê¼ê¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿Åö»þ24ºÐ¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê39¡á¸½¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î½éµå¤¬¤¤¤¤Ê¤ê±¦¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÉÕ¶á¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²áµî¤Ë¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¤°¤é¤¤¡×¤È½©»³¡£ÈÖÁÈ¤Ï¥Æ¥í¥Ã¥×¤Ç¡Ö2004Ç¯ºå¿À¥¥ó¥±¡¼¥É°ÊÍè¡×¤È¡È¤ªÃÎ¤é¤»¡É¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Î½éµå¤Ç»àµå¤ò¿©¤é¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¡Ö¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤¦½©»³¡£
¡¡¡Ö¶Ê¤¬¤ë145¥¥í¤Ê¤ó¤Æ¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¥×¥í½éÂÇÀÊ¤Ç9ÈÖ¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¡£¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¡Ë¤«¤éÆþ¤ë¤Î¤ò¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¡Ë½Ð¤·¤Æ¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¡ÊÂçÌî¾©ÂÀ¡Ë¤â¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÅê¤²¤Æ¤ë¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤â¡Ä¡£¤Þ¤À¡Ê¿·¿Í¤Î¡Ë¼ÂÎÏÂ¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤¤¤¤¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡