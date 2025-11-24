¡ÖFair enough¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¡Ö½½Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥¢¡¼¡×¤Ã¤Æ¡Ä¡©¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öfair enough¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¾¯¤·Æ¬¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öfair enough¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡×¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤â¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¹Í¤¨¤Ë´°Á´¤ËÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö°ìÍý¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÄêÈÖ¤ÎÁêÄÈ¤Ç¤¹¡£
¡ÖFair enough. I see where you¡Çre coming from.¡×
¡Ê¤Ê¤ë¤Û¤É¤Í¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô