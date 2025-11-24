³¹¤ÎÌÏ·¿Å¹¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡¡»³·Á¡¦»³ÊÕÄ®¤ÎÃËÀ¤¬°ìÇ°È¯µ¯¤Ç³«¶È¡¡ÅìËÌ°ì¤ÎÉÊÂ·¤¨
¥·¥êー¥º¡Ö»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÌÏ·¿Å¹¤¬»³ÊÕÄ®¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡Ö³¹¤ÎÌÏ·¿Å¹¡×¤òÀä¤ä¤¹¤Þ¤¤¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿ÃËÀ¤Î»×¤¤¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¹â¤¯¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¤É¤â¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö»êÊ¡¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤³¤ËÍè¤ë¤È¹â¤Ö¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¡Ö²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÍè¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¡Ê¤É¤¦¤·¤ÆÍè¤¿¤¯¤Ê¤ë¡©¡Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×
¥í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë ¸ÅÆ¬¹¯¹°¤µ¤ó¡ÖºÇ¶á¤Î¤ªÅ¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¡ÊÈ¢¤Ë¡ËÉõ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Å¹¤¬ÁêÅöÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¡ÊÈ¢¤Î¡ËÃæ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤³¤Ë¤Ï¡¢¸Å¤ÎÉ¤ÌÏ·¿Å¹¤Î»Ñ¤¬¤¤¤Þ¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÊÕÄ®¤Î½»Âð³¹¤Ë¤¢¤ëÌÏ·¿Å¹¡£¡Ö¥Û¥Óー¥·¥ç¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¡×¡£11·î¡¢¥ªー¥×¥ó1¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤äÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¹©¶ñ¤äÅÉÎÁ¤Ê¤É¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½2ËüÅÀ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤ÎÉÊ¤¾¤í¤¨¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡Ö¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¹©¶ñ¡¢¥Äー¥ëÎà¡£ÅöÅ¹¤Î¼«Ëý¤Ç¤¹¡£¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤À¤±¤Ç30¼ïÎà¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡×
ÂåÉ½¤Î¸ÅÆ¬¹¯¹°¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¡£
¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ê¤éÆ´¤ì¤Î¥¹ー¥Ñー¥«ー¤ò²¿Âæ¤Ç¤âÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤ëー¡£¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤«¤éÍÄ¤¤º¢¡¢¼Ö¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡ÖºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç·»Äï¤ä¿ÆÀÌ¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Èºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ´°À®¤µ¤»¤Æ¤½¤³¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ï¤Û¤ÜËèÆü¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤°¤é¤¤¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ãæ¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
Å¹¤Ë¤Ï¡¢¤ªÌÜÅö¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤òÃµ¤·¤Ë°¦¹¥²È¤é¤¬¸©Æâ³°¤«¤éË¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤È¤·¤«¤éÌÏ·¿ºîÀ®¤ò»Ï¤á¤¿ÃËÀ¡Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎÌÈµö¤ò¤³¤È¤·¤È¤Ã¤¿¡£¥Ð¥¤¥¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¤¥¯¤¬¤³¤ì¡£¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤¤ç¤¦¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×
Éã¤Î±Æ¶Á¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ò»Ï¤á¤¿ÃËÀ¡ÖÉã¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Êµ¡ÂÎ¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¸«¤»¤Þ¤¹¤Í¡£Éã¿Æ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×
ÌµÀþÁà½Ä¥«ー¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤â½Ð¾ì¡Ö¥Ü¥Ç¥£¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¦¤ì¤·¤¤¥µー¥¥Ã¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡×
1980Ç¯Âå¤Î¥Ôー¥¯»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¼»³ÃÏÊý¤À¤±¤Ç¤â10Å¹ÊÞ°Ê¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÌÏ·¿Å¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥²ー¥à¤ÎÉáµÚ¤äÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÅ¹¤Ï¡¢¼¡¡¹¤ÈÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢Â¼»³ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ëÌÏ·¿Å¹¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤ò´Þ¤á2Å¹ÊÞ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¤¬ÌÏ·¿Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯10·î¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÌÏ·¿Å¹¡Ö¥Î¥Ö²Ê³ØÌÏ·¿¼Ò¡×¤¬50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²ñ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡£Å¹¼ç¤«¤éÅ¹¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤ë»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡Ö¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿»×¤¤¤Ï¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤éÌÏ·¿Å¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡£´¨²Ï¹¾¤ÎÅ¹¤¬ÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅ¹¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·Ñ¾µ¤·¤¿¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ·è°Õ¤·¤¿¡×
¡Ö³¹¤ÎÌÏ·¿Å¹¡×¤òÀä¤ä¤¹¤Þ¤¤¤È°ìÇ°È¯µ¯¡£20Ç¯¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢2024Ç¯¡¢¼«ÂðÉßÃÏÆâ¤ËÌÏ·¿Å¹¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Å¹Æâ¤Î¥¬¥é¥¹¥±ー¥¹¤äÄÄÎóÃª¤Ï¡¢¡Ö¥Î¥Ö²Ê³ØÌÏ·¿¼Ò¡×¤Ç»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¡£ºß¸Ë¤Î¾¦ÉÊ¤â´Þ¤á¤ÆÇã¤¤¼è¤ê¡¢¡Ö¸å·ÑÅ¹¡×¤È¤·¤Æ»×¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
µÒ¡ÖÍÏºÞ¤Ã¤Æ¤É¤ìÇã¤¦¤È¡Ä¡×¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡Ö¿åÀ¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤ì »È¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡×
»³ÊÕÄ®¤«¤é¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë²°¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ÏÊÆÂô¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã½õ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÆü¡¢ÃÏ¶è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÌÏ·¿¤ÎÁö¹ÔÂÎ¸³²ñ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ú¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¸ÅÆ¬¤µ¤ó¤¬¥³ー¥¹¤òÂß¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢Å¹¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Û¤É²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿ÃË¤Î»Ò¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤âÀÎ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ»Ò¡ÖÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤Î¡©¡¡µ¢¤Ã¤¿¤éºî¤í¤¦¤Í¡×
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¤Ïº£¸å¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Å¤¯¤ê¤òÅ¹Æâ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÇ¯Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÌÏ·¿¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÅÆ¬¤µ¤ó¡Ö¤É¤ó¤É¤óÌÏ·¿¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¥×¥é¥â¥Ç¥ëÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
¼«¿È¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÊú¤¤¤¿¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£