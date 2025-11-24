²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó»àµî 64ºÐ 12·îµþÅÔÆîºÂ¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/24¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤¬¡¢11·î24Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£64ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢µµÂ¢¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ7Ç¯11·î24Æü ÊÒ²¬µµÂ¢¤ÏµÞÀÂÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤ËÂå¤ï¤ê¤Þ¤·¤ÆÀ¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤Ë¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¡¢12·î1Æü¤è¤êµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¤Î¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¡×¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µµÂ¢¤µ¤ó¤Ï¡¢1961Ç¯9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Éã¤Ï¸ÞÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡¢ÉãÊý¤ÎÁÄÉã¤Ï»ÍÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡¢·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£ºÊ¤Ï¸µÊ¡²¬ÊüÁ÷¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÃæÂ¼ÌÀÈþ¡£»Õ¾¢¤ÏÆóÂåÌÜÈø¾å¾¾ÎÐ¡¦½éÂåÈø¾åÃ¤Ç·½õ¤Î2¿Í¡£
1965Ç¯12·î¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¤ÎÅ·Àî²°µÁÊ¿¤Î°ì»Ò¡¦Í³¾¾¤ÇËÜÌ¾¤ÎÊÒ²¬ÆóÏº¤òÌ¾¾è¤ê½éÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£1969Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìºÂ¡ÖÊÛÅ·¾®ÁÎ½÷ÃËÇòÏ²¡×¤ÎÃúÃÕ»°µÈ¤Û¤«¤Ç»ÍÂåÌÜÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡£1995Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾Âê¾º¿Ê¤·¤¿¡£¼ç¤Ê½Ð±é±éÌÜ¤Ï¡Ö¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡×¡Ö¹ÈÍÕ¼í¤Î¹ø¸µ´ä¶¶¡×¡ÖÌ²ñÑñÌÊª¸ì¡Ê¤é¤¯¤À¡Ë¡×¡ÖÌîÅÄÈÇ¡¡¸¦Ã¤¤ÎÆ¤¤¿¤ì¡×¡ÖÂç¹¾¸Í¤ê¤Ó¤ó¤°¤Ç¤Ã¤É¡×¤Ê¤É¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
