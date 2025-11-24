¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¡ÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡Û3Áö¥ª¡¼¥ë2Ãå¤ÎËö±ÊÍ´µ±¡¡¹¥ÏÈ2Áö¤ÇÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î¡ÖÂè26²óÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕ¡×¤ÏÍ½Áª2Æü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÆÀÅÀÎ¨¾å°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÃíÌÜ¤Î°ì¿Í¤Ï¡¢²¬Â¼¿Î¤È¤È¤â¤ËÆÀÅÀÎ¨8.67¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëËö±ÊÍ´µ±¡Ê38¡á»³¸ý¡Ë¤À¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤Þ¤Ç1Ãå¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç3ÀïÁ´¤ÆÆ»Ãæ¶¥¤ê¤òÀ©¤·¤Æ2Ãå¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ì½Ö¤Î½ÐÂ¤ÏËÍ¤¬¡ÊÄ´À°ÌÌ¤Ç¡ËÍß¤ò¤«¤¤¤Æ°¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÂ¤Ï¾®ÀîÃÎ¹ÔÁª¼ê¤è¤êÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2ÆüÌÜ¤Î´¶¤¸¤Ê¤é¿¤Ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤À¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏA2µé¤Ë´ÙÍî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢ÄìÎÏ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£È¾Ç¯¤Ç¤ÎA1µéÊÖ¤êºé¤¤Ø¡¢º£´ü¤Ï½øÈ×¤«¤éÈô¤Ð¤¹Ê¢¤Å¤â¤ê¤¬¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ò¥·¥Ò¥·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£3ÆüÌÜ¤Ï7R1¹æÄú¡¢12R3¹æÄú¤Î¹¥ÏÈ2Áö¡£Ï¢¾¡¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£