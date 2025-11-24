YOLU½Õ¸ÂÄê♡¥Ê¥¤¥È¥È¥êー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÁ´¿È¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢
YOLU¤Î½Õ¸ÂÄê¡Ö¥Ê¥¤¥È¥È¥êー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äEC¥µ¥¤¥È¤Ç¤â¹ØÆþ²ÄÇ½♡Ìëºù¤ä½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤È¡¢¥µ¥¯¥é¥¨¥¥¹ÇÛ¹ç¤Î¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢´¥Áç¤äÀÅÅÅµ¤¤«¤éÈ±¤äÈ©¤ò¼é¤ê¡¢Ì²¤ëÁ°¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òìÔÂô¤ËºÌ¤ê¤Þ¤¹¢ö
Ìëºù¹á¤ë½Õ¸ÂÄê¥Ø¥¢¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢
¡Ö¥Ê¥¤¥È¥È¥êー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢Ìëºù¤ä½Õ¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¹á¤ê¤Ë¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëDreamScentz™¹áÎÁ¤òºÎÍÑ¡£
¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´¥é¥¤¥ó¤Ë¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¸¶ÎÁ2¥µ¥¯¥é¥¨¥¥¹3¤òÇÛ¹ç¤·¡¢´¥Áç¤äÀÅÅÅµ¤¤Ë¤è¤ëÈ±¤Î¹¤¬¤ê¤ò¥±¥¢¡£
¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Î¹á¤ê¤Î¥Ïー¥â¥Ëー¤Ç½Õ¤ÎÌë¤ò²Ú¤ä¤«¤Ë±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
*2 ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿ÇÑ´þÊª¤äÉÔÍÑÉÊ¤ò¿·¤·¤¤À½ÉÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤¹¤ë¤³¤È
*3 ¥ª¥ª¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é²Ì¼Â¥¨¥¥¹¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
È±¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢»ØÄÌ¤ê¥µ¥é¥µ¥é
¡Ö¥á¥í¥¦¥Ê¥¤¥È¥ê¥Ú¥¢¥·¥êー¥º¡×¤ÏÊ¬»ÒÎÌ¤Î°Û¤Ê¤ë3¼ï¤Î¥·¥ë¥¯1¤È¥«¥·¥ß¥ä¥±¥é¥Á¥ó2¤òÇÛ¹ç¡£
È±¤ÎÆâÂ¦¤Þ¤Ç¿»Æ©Êä½¤¤·¡¢¥¥åー¥Æ¥£¥¯¥ë¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡£Íí¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤Ìë¤ÎÈ±¤â¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÊä½¤¤µ¤ì¡¢»ØÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥éÈ±¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ó¥×ー¡¦¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ï400～440mL¡¢²Á³Ê¤Ï1,540～1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¡¢Ã±ÉÊ¡¦¥»¥Ã¥È¤É¤Á¤é¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*1 ¥¤¥½¥¹¥Æ¥¢¥í¥¤¥ë²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯£Á£Í£Ð¡¢¥»¥ê¥·¥ó¡¢²Ã¿åÊ¬²ò¥·¥ë¥¯¡ÊÁ´¤ÆÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
*2 ²Ã¿åÊ¬²ò¥±¥é¥Á¥ó¡Ê¥«¥·¥ß¥ä¥ä¥®¡Ë¡ÊÌÓÈ±Êä½¤À®Ê¬¡Ë
LUSH¤Î¥·¥ã¥ïー¥¸¥§¥êー¡Ø¥¾¥¦¤¬¤Ä¤Ê¤°Æ»¡Ù¤¬ÅÐ¾ì♡¼«Á³ÊÝ¸î¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÂÄêÉÊ
¿´²Ú¤ä¤°¥È¥êー¥Ä¤Î¹á¤ê¤ÇÌþ¤·¥¿¥¤¥à
¹á¤ê¤Ï¥«¥â¥ßー¥ë¥Æ¥£ー¤ä¥Ô¥å¥¢¥¼¥êー¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Õ¥íー¥é¥ë¤ä¥·¥È¥é¥¹¤¬Ãæ¿´¡£
¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡Ê6¾ûÆþ¤ê/1,760±ß¡Ë¤ÏÍá¼¼¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤ò¹¤²¡¢¥Ü¥Ç¥£¥ß¥ë¥¯¡Ê400g/1,540±ß¡Ë¤ä¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¡Ê75～80mL/1,540～1,650±ß¡Ë¤ÈÊ»¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´¿È¤Ë½Õ¤ÎÌë¤ÎÌþ¤·¤ò¥×¥é¥¹¡£
¹á¤ê¤â¥±¥¢¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹♡
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª½Õ¤Î¥Ê¥¤¥È¥±¥¢¤Ç¼«Ê¬»þ´Ö¤ò½¼¼Â
YOLU¤Î½Õ¸ÂÄê¡Ö¥Ê¥¤¥È¥È¥êー¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¡¢¥Ð¥¹¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤ÉÁ´¾¦ÉÊ¤Ë¥µ¥¯¥é¥¨¥¥¹*3ÇÛ¹ç¤Ç´¥Áç¤äÀÅÅÅµ¤¤ò¥±¥¢♡
»ØÄÌ¤ê¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÈ±¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤Ç¡¢Ìë¤ÎÌþ¤·»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ä³ÆEC¥µ¥¤¥È¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¤ªÁá¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö