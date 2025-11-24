Î©»³Ä®¡¡½®¶¶Ä®Ä¹¤¬6´üÌÜ¤ØÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¡ÍèÇ¯1·î¤ËÄ®Ä¹Áªµó
Î©»³Ä®¤Î½®¶¶µ®Ç·Ä®Ä¹¤Ï¡¢Àè¤Û¤É³«¤¤¤¿¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ç¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄ®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢6´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é³«¤«¤ì¤¿¸å±ç²ñ¤Î²ñ¹ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬°Ê³°¡¢Èó¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÀÊ¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñ¹ç¤Ç¤Ï¡¢½®¶¶µ®Ç·Ä®Ä¹¤¬ÍèÇ¯1·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÎ©»³Ä®Ä¹Áªµó¤Ë¡¢6´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤¬Î»¾µ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½®¶¶Ä®Ä¹¤Ï¤³¤Î¤¢¤Èµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢Àµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
½®¶¶Ä®Ä¹¤Ïº£Ç¯9·î¤ÎÄ®µÄ²ñ¤Î¼Áµ¿¤Ç¡¢ÉÙ»³ÃÏÅ´¡¦Î©»³Àþ¤ÎÂ¸Â³¤Ê¤É¤ËÁ´ÎÏ¤òÃí¤®¤¿¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Î©¸õÊä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£·îËö¤Þ¤Ç¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©»³Ä®Ä¹Áª¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤Û¤«¡¢Á°¤Î¸©·Ù»¡³Ø¹»Ä¹¤ÎÅÏÊÕÀµ¿®¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ÆÁªµóÀï¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
Î©»³Ä®Ä¹Áª¤ÏÍèÇ¯1·î20Æü¹ð¼¨¡¢25ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£