¡Úë¾Êó¡Û²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡Ê64¡Ë»àµî¡¡Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç²Ð»ö
²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Î²Ð»ö¤Ç»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¡¢¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢ÂÎ©¶èÅì°Ë¶½¡Ê¤Ò¤¬¤·¤¤¤³¤¦¡Ë¤Î3³¬·ú¤Æ¤Î²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½£²»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·úÊª¤Î3³¬¡¢30Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£³³¬¤«¤éÃËÀ¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤êÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÊ¸µþ¶èºß½»¤Ç¡¢ ²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤Î·úÊª¤Ï²Û»Ò¹©¾ì·ó½»Âð¤Ç¡¢£³³¬¤Ï½»µï¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢
·Ù»ëÄ£¤Ê¤É¤¬²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¾¾ÃÝ¤â¡¢ÊÒ²¬µµÂ¢¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁòµ·¤Ê¤É¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÒ²¬ µµÂ¢¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤«¤á¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ËÜÌ¾¡§ÊÒ²¬ ÆóÏº¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤¸¤í¤¦¡Ë¤µ¤ó
1961Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ36¡Ë9·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢64ºÐ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¸ÞÀ¤ÊÒ²¬»ÔÂ¢¤Î¼¡ÃË¡£·»¤ÏÏ»ÂåÌÜÊÒ²¬»ÔÂ¢¡£
1965Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ40¡Ë12·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢ ½½ÃÊÌÜ¡Ù¤Î°ì»ÒÍ³¾¾¤ÇÊÒ²¬ÆóÏº¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£1969Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ44¡Ë11·î²ÎÉñ´ìºÂ¡ØÑþÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÃúÃÕ»°µÈ¤Û¤«¤Ç»ÍÂåÌÜ¡¦ÊÒ²¬µµÂ¢¤ò½±Ì¾¡£1995Ç¯¡ÊÊ¿À®7¡Ë5·î²ÎÉñ´ìºÂ¤ÇÌ¾Âê¾º¿Ê¡£
»þÂåÊª¡¢À¤ÏÃÊª¡¢¿·ºî¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢Å¨Ìò¤«¤éÏ·¤±Ìò¡¢³ê·ÎÌ£¤Î¤¢¤ëÌò¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÌòÊÁ¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Â¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë³Î¤«¤Ê±éµ»ÎÏ¤ÇÉñÂæ¤ÎÏÆ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸Ç¤á¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£É÷³Ê¤È¤è¤¯ÄÌ¤ëÀ¼¤ò»ý¤Á¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ØµÁ·ÐÀéËÜºù ÅÏ³¤²°¡¦ÂçÊª±º¡Ù¤ÎÉðÂ¢Ë·ÊÛ·Ä¡¢¡Ø½Ó´²¡Ù¤ÎÀ¥ÈøÂÀÏº·ó¹¯¡¢¡Ø²¾Ì¾¼êËÜÃé¿ÃÂ¢¡Ù¤ÎÉà¶åÂÀÉ×¡¢¡ØÊÛÅ·Ì¼½÷ÃËÇòÏ²¡Ù¤ÎÆî¶¿ÎÏ´Ý¡¢¡Ø²Æº×Ï²²Ö´Õ¡Ù¤Î»°²Ï²°µÁÊ¿¼¡¡¢¡ØÈ±·ë¿·»°¡Ù¤Î²È¼çÄ¹Ê¼±Ò¡¢¡Ø²ÏÆâ»³¡Ù¤ÎËÌÂ¼ÂçÁ·¡¢¡Øµû²°½¡¸ÞÏº¡Ù¤ÎÉãÂÀÊ¼±Ò¡¢²ÎÉñ´ìNEXT¡ØÛ°¤Î¿¹¤ËÀ³¤àµ´¡Ù¤Î¥¦¥é¥Ù¤Ê¤É¤ò±é¤¸¡¢Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤±éµ»¤ÇÉñÂæ¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎÉñÂæ¤Ï2025Ç¯¡ÊÎáÏÂ7¡Ë10·îÌ¾¸Å²°¡¦¸æ±àºÂ¡Øµþ¼¯»ÒÌ¼Æ»À®»û¡Ù½ê²½Ì¯Ç°Ë·¡¢¡ØÁÍ¾®Ìæ½ÕÃå¿÷·Á¡ÙÄÔÈÖÍ¿ÁÚÊ¼±Ò¤Ê¤É¡£
1998Ç¯¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯¡¢Âè½½¼·²óâÃ»³ÀÄ²Ì¾Þ½õ±é¾Þ¡£
