ÇòT¥·¥ã¥Ä¤¯¤ï¤¨¤ÆÈþ¥Ð¥¹¥È¤ß¤»¤Ä¤±¡¡¸«ÊÖ¤ê¥Ý¡¼¥º¤ÇºÝÎ©¤Ä°µ´¬¥Ò¥Ã¥×¡¡À¼Í¥³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¡¡
¼Ì¿¿½¸¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢À¼Í¥³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡¦¥°¥é¥Ó¥¢¥ó¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¤¬¡¢½µ´©SPA!11·î25Æü¡¦12·î2Æü¹çÊ»¹æ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤âÂç³èÌö¤Î°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó
¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥óº²¡×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥ê¥ê¡¼¤Ï¡¢»ý¤ÁÌ£¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤¿»£±Æ¤ò¶¯¤¯´õË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ó¥¥Ë¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿°æ¸ý¤µ¤ó¤¬¸«ÊÖ¤ê¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Þ¤ó´Ý¤Î¥Ò¥Ã¥×¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½µ´©SPA¡ª¤Î¸ø¼°X¡Ê@weekly_SPA¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤¦¤é¤¸¤å¤ó¡õ¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤âÂçÀä»¿¤·¤¿Èà½÷¤Î´°àú¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Çò¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Î¤¹¤½¤ò¸ý¤Ç¤¯¤ï¤¨¡¢Ë¤«¤Ê¥Ð¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡§Ìî粼Íµ»Ò¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§Åû°æÍÕ»Ò¡Ë
¡Ú°æ¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
1988Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤¢¤ëËâ½Ñ¤Î¶Ø½ñÌÜÏ¿¡Ù¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Ìò¡¢¡ÒÊª¸ì¡Ó¥·¥ê¡¼¥º¤Î°¤ÎÉ¡¹ÌÚ·î²ÐÌò¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÂ¿¿ô±é¤¸¤ë¡£2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿2nd¼Ì¿¿½¸¡ØMORE MORE MORE¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡£ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¡Ê@yukachiofficial¡Ë