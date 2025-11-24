¡ÖÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡×¡ÖAI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤¬2025Ç¯ÅÙ²Ê³ØÉáµÚ¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×10¤ËÁª½Ð¡½Ãæ¹ñ
21Æü¤Î2025Ç¯Á´¹ñ²Ê³ØÉáµÚÁÏºîÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ²Ê³ØÉáµÚºî²È¶¨²ñ¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Î²Ê³ØÉáµÚ¥È¥ì¥ó¥É¥ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×10¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ²Ê³ØÉáµÚ·î´Ö¡¢²Ê³Ø¼ÔÀº¿À¡¢Âçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¡ÊÄã¶õ°èÈô¹Ô³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ·ÁÂÖ¡Ë¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÊ¸²½¡¢»º¶È°ä»º¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¢SF»º¶È¡£¿ÍÌ±ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î10¸ì¤Ï¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¡¢Ê¸²½¡¦¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡¸µ¤«¤é¡¢2025Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤Î²Ê³ØÉáµÚ»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¡¢ºÇÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¤ÎÆ°¸þ¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼Ò²ñÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´ÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ÈÃæ³ËÅª¤ÊÊý¸þÀ¤òÁí¹çÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ChatGPT¡¢DeepSeek¡¢Æ¦Êñ¡ÊDoubao¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëÀ½ÉÊ¤¬¡¢²Ê³Ø¸¦µæ¡¢Æü¾ï¶ÈÌ³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï³Æ»º¶È¤Î±þÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢²Ê³ØÉáµÚ¤ò¸ÄÀ²½¡¦¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²½¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö²½¤ÎÊý¸þ¤Ø¤È²¡¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄã¶õ·ÐºÑ¡×¤Ï2024Ç¯3·î¤Ë¡ÖÀ¯ÉÜ³èÆ°Êó¹ð¡×¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¶¦Ãæ±û¤Î¹ñÌ±·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñÈ¯Å¸Âè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄó°Æ¡×¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¿·¶½»º¶È¤ÎÍ»¹ç¡¦½¸Ìó·¿È¯Å¸¤Î¤Î¿¼²½¡¦¿ä¿Ê¡×¤Î½ÅÍ×¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SF»º¶È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ËÌµþ¡¢¿¼¥»¥ó¡¢À®ÅÔ¤Ê¤É¤Ç¤Ï´ØÏ¢À¯ºö¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¡¢³Æ¼ï¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¹âÉÊ¼ÁÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ò»Ù±ç¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSF»º¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë