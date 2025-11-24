Ãæ¹ñ¡¢³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¤Î¹ñºÝ²Ê³Ø·×²è¤ò³«»Ï
Ãæ¹ñÅìÉô¤Î°Âµ«¾Ê¹çÈîÌ¤ÍèÂç²Ê³Ø¾ë¡Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È·¿³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Â¸³ÁõÃÖ¡ÊBEST¡Ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ç11·î24Æü¡¢Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤Î¡ÖÇ³¾Æ¥×¥é¥º¥Þ¡×¹ñºÝ²Ê³Ø·×²è¤¬Àµ¼°¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹ñºÝ³ËÍ»¹ç³¦¤Ë¸þ¤±È¯É½¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤ÎBEST¸¦µæ·×²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¿Í¹©ÂÀÍÛ¡×¤ÎÅÀ²Ð¤ËÁíÎÏ¤ò·ë½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ²Ê³Ø±¡¹çÈîÊª¼Á²Ê³Ø¸¦µæ±¡Éû±¡Ä¹¤Ç¥×¥é¥º¥ÞÊªÍý¸¦µæ½ê½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÁ×±ÀÅó»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÇ³¾Æ¥×¥é¥º¥Þ¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤ËÆþ¤ë¡£¤³¤ì¤Ï³ËÍ»¹ç¹©³Ø¸¦µæ¤Î¸°¤Ç¤¢¤ê¡¢³ËÍ»¹ç¤¬¡Ø±ê¡Ù¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¼«ÂÎ¤«¤éÈ¯À¸¤¹¤ëÇ®¤Ë¤è¤ê°Ý»ý¤µ¤ì¡¢¾Íè¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯ÅÅ¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î³ËÍ»¹ç¸¦µæ¤Ï²ÃÂ®¤·¡¢À¤³¦µÏ¿¤ò²¿ÅÙ¤â¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£BESTÁõÃÖ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¼¡À¤Âå¡Ö¿Í¹©ÂÀÍÛ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÇ³¾Æ¡×¤Î»ÈÌ¿¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¦µæ·×²è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2027Ç¯Ëö¤ËÆ±ÁõÃÖ¤¬´°À®¤·¤¿¸å¡¢½Å¿åÁÇ¡¦»°½Å¿åÁÇ¡Ê¥È¥ê¥Á¥¦¥à¡ËÇ³¾Æ¥×¥é¥º¥Þ¼Â¸³¸¦µæ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤ÎÄ¹¥Ñ¥ë¥¹Äê¾ï±¿Å¾Ç½ÎÏ¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢³ËÍ»¹ç½ÐÎÏ¤ò20¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤«¤é200¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢¾ÃÈñ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¾å²ó¤ë»º½Ð¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼Â¸½¤·¡¢³ËÍ»¹ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼È¯ÅÅ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ²Ê³Ø·×²è¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥×¥é¥º¥ÞÊªÍý¸¦µæ½ê¤ÏÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±BEST¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î³ËÍ»¹çÂç·¿²Ê³ØÁõÃÖ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³«Êü¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥ó²Ê³Ø¸¦µæ´ð¶â¤òÀßÎ©¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎÉÑÈË¤ÊÁê¸ßË¬Ìä¤ä¸òÎ®¤ò½õÀ®¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë