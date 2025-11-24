¤³¤ì¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¡Ö1000Ëü±ßÃùÃß¡×¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î½¬´·4¤Ä
1000Ëü±ßÃù¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î½¬´·¤È¤Ï¡©¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃù¤Þ¤ë¿Í¡¦Ãù¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤20Âå¤Î½÷À²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢¼ê¼è¤ê10Ëü±ßÂæ¤Ê¤¬¤é1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼ê¼è¤ê¤¬20Ëü±ß¡¢30Ëü±ß¡¢40Ëü±ß°Ê¾å¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÃùÃß¤¬10Ëü¡Á300Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ê¤¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬¡¢1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÂ¿¤¤½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢4¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª1000Ëü±ßÃù¶â¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
1¡§¡Ö¡ûºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1000Ëü±ßÃù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¼èºà¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¿¡¢1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¡Ö¡ûºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1000Ëü±ßÃù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ãù¤á¤Æ¤¤¤¿¤é1000Ëü±ß¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Û£Ëæ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ðº£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬30ºÐ¤Ç300Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö40ºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1000Ëü±ßÃù¤á¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢10Ç¯´Ö¤Ç700Ëü±ß¤òÃù¤á¤ë¥Ú¡¼¥¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
1Ç¯´Ö¤¢¤¿¤ê70Ëü±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¥«·î¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢70Ëü±ß¡à12¥«·î¡áÌó5Ëü8000±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢·î¡¹6Ëü±ßÃù¤á¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢40ºÐ¤Ë1000Ëü±ßÃùÃß¤ËÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¡ÖÃù¤á¤ëÌÜÉ¸¡×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2¡§¤ª¶â¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¼´¡É¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦ºÝ¤ËÉ¬¤º¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¡ÖSNS¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤«¤é¡×¡Ö°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¡ÈÂ¾¿Í¼´¡É¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤À¤«¤é¡¢²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¡È¼«Ê¬¼´¡É¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¼èºà¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1000Ëü±ß°Ê¾åÃùÃß¤¬¤¢¤ë20Âå½÷À¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨ÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼ÂÊª¤ò¸«¤Æ¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÊÁÇºà¤Î¤â¤Î¤Ç²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÇã¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Î¤ª¶â¤ò½Ð¤¹²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤È¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦½¬´·¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤è¤Ã¤Æ¾×Æ°Çã¤¤¤¬¤°¤Ã¤È¸º¤ê¡¢¥à¥À¤Ê½ÐÈñ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃùÃß¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¼«Ê¬¼´¡É¤ÇÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢ËþÂÅÙ¤â¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Çã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¡È¼«Ê¬¼´¡É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡§¤ªÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤ªÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡Ö¤ªÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤Ï¡¢10Ç¯¸å¡¢20Ç¯¸å¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤é¡×¡Ö°ìÅÙ¤ªÈ©¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤¹¤ë¤Î¤ËÂçÊÑ¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
Â¿¾¯¹â¤¯¤Æ¤â¡¢¤ªÈ©¤Ë¤¢¤¦´ðÁÃ²½¾ÑÉÊ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÏÀáÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¹âµé¥ª¥¤¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¿²¤ëÁ°¤ËÈþÍÆµ¡´ï¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÈ©¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿çÌ²¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢¿©»ö¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¡×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¾Íè¤Î°åÎÅÈñ¤äÈþÍÆÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤Ë¤âÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢À®²Ì¤â½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¼ýÆþ¥¢¥Ã¥×¤â¸«¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤ªÈ©¤Î¼êÆþ¤ì¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¡¢¡Ö¿´¤Î¥±¥¢¡×¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò±ó¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿²¤ë¡¢ÎÉ¼Á¤Ê¿çÌ²¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é³°¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¤¤¤¤¿©»ö¤ò¤³¤³¤í¤¬¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢¿´¤Î¥±¥¢¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¥¥ì¥¤¤Ê¤ªÈ©¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡§½ÐÈñ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢½ÐÈñ¤ò²¿¤â¤«¤â²æËý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤ä¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥è¥¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢¹¥¤¤ÊÍÎÉþ¤ò¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢³°¿©¤ä¤ª¼è¤ê´ó¤»¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ÏÀË¤·¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ù½Ð¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ÂçÂ¿¿ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¡¢1000Ëü±ß¤ÎÃùÃß¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡Ö½ÐÈñ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤È¤¤Ï¡¢Â¾¤Î½ÐÈñ¤òºï¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£Âç¤¤Ê¤ª¶â¤ò»È¤¦Í½Äê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°¸å2¡¢3¥«·îÄøÅÙ¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð³°¿©¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ò¸º¤é¤·¤Æ¼«Âð¤Ç¤ÎÎÁÍý¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾×Æ°Çã¤¤¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î½ÐÈñ¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤Î½ÐÈñ¤¬Áý¤¨¤¿¤é¡¢²¿¤«¤Î½ÐÈñ¤ò¸º¤é¤¹¡£½ÐÈñ¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë°Õ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼ñÌ£¤Ê¤É¤ò²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1000Ëü±ßÃùÃß¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢ÃùÃß¤¬1000Ëü±ß¤¢¤ë¿Í¤Î½¬´·4¤Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1000Ëü±ßÃù¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¡ûºÐ¤Þ¤Ç¤Ë1000Ëü±ßÃù¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡§À¾»³ Èþµª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢ÊÔ½¸¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½÷À»ï¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃùÃßË¡¤ä»Ò°é¤Æ¤Ë¤«¤«¤ë¤ª¶â¤ÎÃù¤áÊý¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¤·¡¢¸¶¹Æ¡¦¥³¥é¥à¼¹É®¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:À¾»³ Èþµª¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)