ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡õ¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÄ¹½÷¡¦Cocomi¡¢¡È°ì¿ÍÃÆ´Ý´Ú¹ñÎ¹¡É¤òËþµÊ¡ª ´Ú¹ñ¤Ç¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª
¥â¥Ç¥ë¤ä¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëCocomi¤µ¤ó¤Ï11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡È°ì¿ÍÃÆ´Ý´Ú¹ñÎ¹¡É¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛCocomi¡¢¡È°ì¿ÍÃÆ´Ý´Ú¹ñÎ¹¡É¤òËþµÊ¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Î24Æü¸½ºß¤Ç4Ëü2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¥ª¥ó¥Ë¡Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ë¤È¹çÎ®¤·¤ÆËþµÊ¡×Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¿ÍÃÆ´Ý´Ú¹ñÎ¹¡£´Ú¹ñ¸ìÏÃ¤»¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ó¥Ë¡Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ë¤È¹çÎ®¤·¤ÆËþµÊ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¿§¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿Cocomi¤µ¤ó¤Ï¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¿§¤¬¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¡£3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¤Î¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡Ö´Ú¹ñÎ¹¤ÎÆ°²è¤ò¥ª¥ó¥Ë¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×Cocomi¤µ¤ó¤ÏÆ±Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö´Ú¹ñÎ¹¤ÎÆ°²è¤ò¥ª¥ó¥Ë¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
