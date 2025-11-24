À¾Éð¡¢º´¡¹ÌÚ·ò¡¢±üÂ¼¤È°éÀ®ºÆ·ÀÌó
¡¡À¾Éð¤Ï24Æü¡¢º´¡¹ÌÚ·òÅê¼ê¡¢±üÂ¼¸÷°ìÁª¼ê¤È¡¢Íèµ¨¤Ï°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤ÆºÆ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬115Ž¤±üÂ¼¤¬116¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï20Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Ë37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢23Ç¯¤Ï21»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨0.87¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯8·î¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¼ÂÀïÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¡£15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±üÂ¼¤Ï23Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨6·î¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÄÏ¤ß¡¢45»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï°ì·³½Ð¾ì¤Ê¤·¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.195¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£