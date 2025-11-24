¥í¥Ã¥Æ¡¢¥É¥é3¡¦±üÂ¼¤È·ÀÌó¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ø40¡Ù
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦±üÂ¼Íê¿Í¡Ê²£ÉÍ¹â¡Ë¤È·ÀÌó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö40¡×¡£·ÀÌó¶â¤Ï5,000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð¤Ï600Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡Ë
¡¡±üÂ¼¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ËÆ´¤ì¤Æ¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Çº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âËá¤Â³¤±¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ç¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤Ï¡Ö¥³¥¢¥é¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤À¡£
¢§ ±üÂ¼Íê¿Í
À¸Ç¯·îÆü¡§2007Ç¯9·î8ÆüÀ¸
¼éÈ÷°ÌÃÖ¡§Åê¼ê
¿ÈÄ¹ / ÂÎ½Å¡§179¥»¥ó¥Á / 83¥¥í
Åê / ÂÇ¡§º¸ / º¸
·ÐÎò¡§²£ÉÍ¹â¡Ý¥í¥Ã¥Æ¡Ê¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡Ë