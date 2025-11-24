¥í¥Ã¥Æ¡¢M¡ùSplash!!9Ì¾¤Î2025¥·¡¼¥º¥óÂ´¶È¤òÈ¯É½
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢µåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash!!¡×¤ÎHIKARU¡Ê¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¡¢HONOKA¡¢RIRI¡¢TAE¡¢AIKA¡¢HONO¡¢RENA¡¢YU-KA¡¢YUWA¤Î9Ì¾¤¬¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÇ½ª½Ð±é¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡ÖM¡ùSplash!! 2025 Last Revue¡×¤ò¥Û¥Æ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ËëÄ¥¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±²ñ¾ì¤Ç12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖM¡ùSplash!!¡õMascot 2025 Fan Meeting¡×¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖM¡ùSplash!! 2025 Last Revue¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÎ¾Æü¤È¤â¤Ë´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖM¡ùSplash!!¡õMascot 2025 Fan Meeting¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢11·î17Æü¤è¤êTEAM26 2025Ç¯ÅÙÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËSSÀÊ¡¦SÀÊ¤Ï´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AÀÊ¡¦BÀÊ¤Ë¤Ï¼ã´³¤Î»ÄÀÊ¤¢¤ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£
¢§ M¡ùSplash!!¡õMascot 2025 Fan Meeting ¾ÜºÙ
¡Ú³«ºÅÆü¡Û12·î21Æü(Æü)
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥Û¥Æ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹ËëÄ¥ ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¡¼¥ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û2025Ç¯M¡ùSplash!!¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¡¢¥ê¡¼¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¥º¡¼¤Á¤ã¤ó
¡Ú»þ´Ö¡Û³«¾ì¡§10»þ00Ê¬¡¢³«±é¡§11»þ00Ê¬¡¢½ª±é¡§12»þ30Ê¬
¡Ú²Á³Ê¡ÛSSÀÊ¡§22,000±ß¡¢SÀÊ¡§11,000±ß¡¢AÀÊ(1³¬)¡§6,600±ß¡¢BÀÊ(2³¬)¡§6,600±ß¡£¢¨SSÀÊ¡¢SÀÊ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°Çä¡£AÀÊ¡¦BÀÊ¤Ë¼ã´³¤Î»ÄÀÊ¤¢¤ê
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡Û°ìÈÌ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä(ÃêÁª)¡§¿½¹þ´ü´Ö: 11·î26Æü(¿å)10»þ00Ê¬¡Á11·î28Æü(¶â)22»þ00Ê¬¡£ÅöÍîÈ¯É½: 12·î4Æü(ÌÚ)¡£2¼¡ÈÎÇä(ÀèÃå)¢¨ÃêÁªÈÎÇä¤Ç»ÄÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¼Â»Ü¡§12·î4Æü(ÌÚ)10»þ00Ê¬¡Á12·î19Æü(¶â)12»þ00Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹