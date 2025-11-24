¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ÎÈ¿Â§¡×¾¾Â¼Íº´ðà62ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼
¤«¤Ä¤é¡õÉñÂæ°áÁõ¤Î¤Þ¤Þ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Â¼Íº´ð(62)¤¬Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°±Û·à¾ì¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡Ö¿ÑÀ¸¤Î¤Û¤¿¤ë¡×¤ÎÀé½©³Ú¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÀñÁÈ¡¦¶áÆ£Í¦¤È¤·¤Æ¡¢»°±Û¤ËÃÚ¤»»²¤¸¤Þ¤¹!!!!!!¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢11·î20Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¤¹¤°¤Ë¡¢ÍèÇ¯1·î2Æü½éÆü¤Î¡Ø¤ï¤«²Î¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Î·Î¸Å¤Ë¤Ï¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡1980Ç¯Âå¤ËÂç±Ç¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë⭐︎¥¦¥©¡¼¥º¡×(TBS¡¢84Ç¯)¡ÖÉÔÎÉ¾¯½÷¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡×(TBS¡¢84Ç¯)¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Åö»þ¤È½Å¤Ê¤ëÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤¬¡¢º£¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ä¤é¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÉñÂæ°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡ÖÌ¤¤À¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤ÏÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¥¦¥©¡¼¥º¤¬²û¤«¤·¤¤!¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ê±ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ç¤¹¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Íº´ð¤µ¤ó¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£