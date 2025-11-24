¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¤ÎÍã¡©¡×¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¡×³èÆ°µÙ»ß¤â·Ð¸³¤·¤¿44ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà·ãÊÑá»Ñ¤Ë¡Ö°ì½ÖÃ¯¤À¤«¡Ä¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç²¿¤è¤ê¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥³¤è¡ª¡×
¡¡¸µ¿Íµ¤ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£44ºÐ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÏÃÂê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¶ÌÃÖ¤µ¤ó¤Î¿·Éè¡ª¡¡¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¢ö¡¡ÁÇÅ¨¤Ê²Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥å¥ª¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼º£°æÍã(44)¡£¸ý¤È¤¢¤´¤Ë¤Ò¤²¤ò¤¿¤¯¤ï¤¨¡¢¸å¤íÈ±¤Ï¤ä¤äÄ¹¤¯¥«¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Ñ¥«¥Ã¥³¤è¡ª¡×¡Öº£°æÍã¡Ä¤¦¤½¤ä¤í¡Ä Ã¯¤«¤ï¤«¤é¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç²¿¤è¤ê¤Ê´é¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Á¤ã¤¢¡¢¤¢¤ë¤Í¡×¡Ö¥æ¡¼¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡Ä¡©¡ª¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤¹¤®¤ÆÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼¡õÍã¤ÎÍã¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡º£°æ¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥¡¼&Íã¡×¤Ç2002Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢18Ç¯¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê(¸½¡¦STARTO ENTERTAINMENT)¤òÂà½ê¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¾¾ÃÝ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¥Æ¥ì¥Ó¤ä±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¡¢21Æü¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö·î¤Î¤³¤ª¤ê¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£