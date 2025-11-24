¡Ö¤¤¤¤¤Õ¤È¤â¤â¤ÎÆü¡×29ºÐ¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼à°µ´¬¥°¥é¥Ó¥¢á¸ø³«¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ê¥«¥é¥À¤Î¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°µ´¬¤Îà¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¾è¤êÃÙ¤ì¤¿¤±¤É¡ÄºòÆü11/20¤Ï #¤¤¤¤¤Õ¤È¤â¤â¤ÎÆü ¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Ã¡×¤È¡¢¸½ºßÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¾å¸¶¤ï¤«¤Ê Heartbeat! Vol.3 ¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÈÇ¡×¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£11·î20Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤ÂÀ¤â¤â¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÂÀ¤â¤â¤¬âÁ¤·¤¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£¡Á¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤ë¤Í¤§¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¤Ê¥«¥é¥À¤Î¥é¥¤¥ó¤À¤è¤Í¡×¡Ö¤ï¤«¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿åºÎï¤Ê¤ª¿¬¤«¤é ¤Õ¤È¤â¤â¤Î¥é¥¤¥ó¤¬····ºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤!¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ê¡Ø¤à¤Á¥«¥ïÈþ¥Ü¥Ç¥£!¡Ù¤¬····Âç¹¥¤¡Á!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£