「あなた、私のライバルなの？」と直球で

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン松野トキ(郄石あかり)の猯のライバル瓩登場し、視聴者の関心が高まっている。

24日の放送では、知事(佐野史郎)の娘・リヨ(北香那)がヘブン(トミー・バストウ)と対面。その後、ヘブンの留守中、贈り物の「ウグイス」を持って家に上がり込み、女中のトキに「あなたって、私のライバルなのかしら？」と尋ねる。

英語の意味は分からないがなんとなく否定するトキに「ここだけの話、初めて先生にお会いしてから先生のことが頭から離れなくて。先生のことをお慕い申しております」と打ち明け、協力するよう頼む。

番組公式インスタグラムはトキとリヨが相対したシーンを公開。「ヘブンさんへの贈り物の“ウグイス”を持って現れたリヨさん。『協力して下さらない？』」と綴った。

トキ(郄石あかり・右)に恋心を明かすリヨ(北香那)

(インスタグラムasadora_bk_nhkより)

英語も達者でグイグイ来るリヨ(北香那)

「ばけばけ」より(C)NHK

視聴者からは「手ごわいわ〜」「おトキちゃん大丈夫かしら」「リヨさんは英語も操れてグイグイ来る」「リヨさん、鼻につく感じも匂わせながら、でもなんか可笑しい憎めないキャラ」とコメントが寄せられている。