¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹²ÈÀ¯ÉØ¡á¥¿¥µ¥ó»ÖËã¤µ¤ó¤¬¤­¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¡áÄ¹Ìç»Ô¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥¿¥µ¥ó»ÖËã¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ìç»Ô¤ÎÆ»¤Î±Ø¡á¥»¥ó¥¶¥­¥Ã¥Á¥ó¤Ë´°À®¤·¤¿¡Ö¥Æ¥ó¥È¹­¾ì¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¥¿¥µ¥ó»ÖËã¡Ë
¡Ö¡ÊÄ¹Ìç¤Ï¡Ë¿©Ê¸²½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ·Ê¿§¤â¤¤¤¤¤·¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Èµ¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¦¡×

¡Ö¥Æ¥ó¥È¹­¾ì¡×¤Ï²°º¬ÉÕ¤­¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¥Æー¥Ö¥ë¤ä¤¤¤¹¤¬¾ïÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅ·¸õ¤Ç¤â³°¤ÇµÙ·Æ¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

2022Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¤Ê¤¬¤È¥Õー¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥µ¥ó»ÖËã¤µ¤ó¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÄ¹Ìç»ÔÀçºê¤Ç¤È¤ì¤ëÀçºê¤Ö¤È¥¤¥«¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ò´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÄ´Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê±§Éô»Ô¤«¤é¡Ë
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥¤¥«¤ÎÌ£¤¬¤¹¤´¤¤´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÌÜ¤«¤é¤¦¤í¤³¡£¤Þ¤¿ÎÁÍý¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×

¡Ê¹­Åç¸©¤«¤é¡Ë
¡Ö»³¸ý¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£¡Ê¹­¾ì¤¬¤¢¤ë¤È¡ËÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡×

¡Ê¥¿¥µ¥ó»ÖËã¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¤ê¹­¤¤¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÍ·¤Ó¤Ë¤¯¤ë¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¥¹¥Úー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤³¤Ç³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÇã¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ì¤Æ¤¤¤¤¡×

²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£