¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼«Âð¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¢¥à¤Á¤ã¤ó¤È¥¨¥È¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ªÃã¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÄí¤òÄ¯¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ö¥ë¥ó¤È¥Ó¥Ó¤Ï¤ª¹½¤¤¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢ºÌ¤êË¤«¤ÊÍî¤ÁÍÕ¤¬¹¤¬¤ë¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¡¢°¦¸¤¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Áö¤ê²ó¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤¨¡Á¤¨¡Á¤¨¡Á¡ª¸ø±à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÄí¡¢Áð¤Ê¤¯¤ÆåºÎï ¹¤¤¤Î¤ËË»¤·¤¤¤Î¤Ë¡×¡Ö¤ªÄí¤¬¸ø±à¤ÎÍÍ¤Ç¼«Á³Ë¤«¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡Ö¤ªÄí¤ÇÁö¤ê²ó¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÌ¤ê¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃÈ¤«¿§¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ë»Ñ¤Ë¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤·¤Ç²òÊü´¶¤¢¤Ã¤Æ♡¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£