¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×»ÔÀîÔ¥½½ÏºàÌ¼¡õÂ©»Ò¤È¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶³´¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í!¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ö¼ê¤ÎÁÈ¤ßÊý¤¬¤ª¾åÉÊ¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÏÃÂê¤ÇÇ¯¤ÎÀ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¡£Ìë¤ÎÉô¤Î¡Ö½Õ¶½¶À»â»Ò¡×¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò»°¿Í¤Ç¶¥±é¤µ¤ì¤Þ¤¹!¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤äÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î(47)¡¢14ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦ËÙ±ÛÎï²Ó(»ÍÂåÌÜ¡¦»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó)¡¢12ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦ËÙ±ÛÒ°¸¼(È¬ÂåÌÜ¡¦»ÔÀî¿·Ç·½õ)¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¿·½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡×¤Ç¿Æ»Ò¶¦±é¤¹¤ë3¿Í¤Ë11·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖOha!4¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æü¡¹À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¡¢¤Ü¤¿¤ó¤ÈÒ°¸¼¤Î2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡ÖÆó¿Í¤È¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÒ°¸¼·¯¡¢¼ê¤ÎÁÈ¤ßÊý¤¬¤ª¾åÉÊ¡×¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÒ°¸¼·¯¡¢´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í!¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Î¾®ÎÓËã±û¤Á¤ã¤ó¤â¼èºà´î¤ó¤Ç¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£