¡ÚMLB CUP¡Û¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹½é¤ÎÁ´¹ñ¡¡¶¯¹ë£¹¥Áー¥à¤¬½¸¤¦¾®³ØÀ¸¤Î¹Å¼°ÌîµåÂç²ñ
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¹Å¼°Ìîµå¥Áー¥à¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤¬¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤Î¹Å¼°ÌîµåÃÄÂÎ¤Ï5¤Ä¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»²²Ã¤·¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿9¥Áー¥à¤¬½¸¤Ã¤¿MLB CUP¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¤ËÎ×¤ó¤À½éÀï¡¢Âçºå¼ÆÅç¥Üー¥¤¥º¤Ë3²ó¤Þ¤Ç¤Ë19ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢4²óÉ½¥·¥ãー¥¯¥¹¤Î¹¶·â1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£
¡¡¤·¤«¤·¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£½é¤ÎÁ´¹ñ¤Ï¡¢3ÂÐ19¤Ç4²ó¥³ー¥ë¥ÉÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¡¦ÍÀîÀ²Î°¼ç¾¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼åÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¸©³°¤Î¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤È¤Î·ãÆ®¤ËÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£