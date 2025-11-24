¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¹Å¼°Ìîµå¥Áー¥à¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤¬¡¢½é¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¾®³ØÀ¸¤Î¹Å¼°ÌîµåÃÄÂÎ¤Ï5¤Ä¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»²²Ã¤·¡¢Í½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿9¥Áー¥à¤¬½¸¤Ã¤¿MLB CUP¡£¼¯»ùÅç»Ô¤Î¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñ¤ËÎ×¤ó¤À½éÀï¡¢Âçºå¼ÆÅç¥Üー¥¤¥º¤Ë3²ó¤Þ¤Ç¤Ë19ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢4²óÉ½¥·¥ãー¥¯¥¹¤Î¹¶·â1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£

¡¡3ÈÖ¡¦ÅÄÈª·ëÈô¤Î¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥´¥í¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î°­Á÷µå¤Ë¤è¤ê½ÐÎÝ¡£2ÎÝ¤ÎÍ­Àî À²Î°¤¬¥Ûー¥à¤Ëµ¢¤ê1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢4ÈÖ¡¦ÅÄÃæ ÍÛæÆ¤¬½éµå¤òÁÀ¤¤·â¤Á¥»¥ó¥¿ーÁ°¥Ò¥Ã¥È¡£5ÈÖ¡¦¾®ËÒ °¡±ûÀ¸¤Î¥»¥«¥ó¥É¤Ø¤Î¶¯¤¤Åö¤¿¤ê¤Çµå¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë3ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤¬À¸´Ô¡ª¤µ¤é¤Ë6ÈÖ¡¦ºä¾å æÆÍ¦¤ÎÂÇµå¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥´¥í¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃç´Ö¤òµ¢¤·¤Æ3ÅÀÌÜ¡£

¡¡¤·¤«¤·¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¤Î´¬¤­ÊÖ¤·¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£½é¤ÎÁ´¹ñ¤Ï¡¢3ÂÐ19¤Ç4²ó¥³ー¥ë¥ÉÉé¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ê¼¯»ùÅç¥·¥ãー¥¯¥¹¡¦Í­ÀîÀ²Î°¼ç¾­¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼åÅÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×

¡¡¸©³°¤Î¥Áー¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤â½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¡£Á´¹ñ¤Î¶¯¹ë¤È¤Î·ãÆ®¤ËÂç¤­¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£