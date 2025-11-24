¡ÚÂ®Êó¡Û·Ù»¡½ðÆâ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ¢¤ò»É¤·ÉÂ±¡ÈÂÁ÷¡¡Éô²°¤Ç°ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ä¤Ë
¡¡24Æü¸áÁ°¡¢Ê¼¸Ë¸©·ÙÅìÆç½ðÆâ¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Ç¼«¤éÊ¢¤Ê¤É¤ò»É¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»ö°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÆç½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸áÁ°11»þÁ°¡¢½ðÆâ¤Ë¤¢¤ëÁêÃÌ¼¼¤ÇÊ¢¤Ê¤É¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¡¢°Ø»Ò¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¡Ê63¡Ë¤ò½ð°÷¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ú½ý¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§Æ»Ï©¸òÄÌË¡°ãÈ¿¤á¤°¤Ã¤Æ¼è¤êÄ´¤Ù¡¡²ÌÊª¥Ê¥¤¥Õ¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ëµ¤¤Å¤±¤º
¡¡Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢¼èÄ´¼¼¤Ê¤É¤ËÂÐ¾Ý¼Ô¤ò1¿Í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÆâµ¬¤Ç¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìÆç½ð¤Î´äºêÃÒÌéÉû½ðÄ¹¤Ï¡ÖÃËÀ¤ÎÆÍÈ¯Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¡¢Æ±¼ï»ö°Æ¤ÎËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£