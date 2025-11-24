¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹CC¡¡¥¯¥¤¡¼¥ó¥ºC¤Ø¤ÎÆ»¡Û»Ä¤ëÏÈ¤Ï¡Ö5¡×¡¡À¾¶¶ÆàÌ¤¤ÏÍ¥½Ð´°Áö¤ÇÌäÂê¤Ê¤·
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤ÎG2¡ÖÂè12²ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¡×¤¬¡¢25Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Ê12·î28¡Á31Æü¡¢ÂçÂ¼¡Ë½Ð¾ì¤ØºÇ½ª´ØÌç¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤6Æü´Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡±óÆ£¥¨¥ß¡Ê37¡á¼¢²ì¡Ë¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹1°Ì»²Àï¤¬·èÄê¡£6°Ì¤ÎÀîÌî²êÍ£¡Ê39¡áÊ¡²¬¡Ë¤Þ¤Ç¤â12°Ì°ÊÆâ¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7°Ì¤ÎÉÍÅÄ°¡Íýº»¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬13°Ì°Ê²¼¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯¡¢»Ä¤ë½Ð¾ìÏÈ¤Ï¼Â¼Á5¤Ä¤À¡£
¡¡¹âÆ´»Íµ¨¡Ê26¡áÂçºå¡Ë¤ÏÍ½Áª7¡Á12°Ì¤¬½ÐÁö¤¹¤ëÆÃÊÌÁªÈ´Àï¤ò´°Áö¤Ç¤Û¤Ü°ÂÂÙ¡£À¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê29¡áÊ¡°æ¡Ë¤âÍ¥¾¡Àï¤ò´°Áö¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡13°Ì¤Î»°±º±ÊÍý¡Ê42¡áÀÅ²¬¡Ë¤Þ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¼«ÎÏ½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£ºÙÀî¤«¤é»ûÅÄ¤Þ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¾å¤ÇÁê¼êÂÔ¤Á¤À¤¬¡¢19°Ì¤Î¾¾Èø²Æ³¤¡Ê34¡á¹áÀî¡Ë¤Ï´°Á´V¤ÇÆÏ¤¯¤«¤É¤¦¤«¡£
¡¡21°Ì¤Î³¤Ìî¤æ¤«¤ê¡Ê51¡á¹Åç¡Ë°Ê²¼¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤â12°Ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡£