¡Ö¼÷ÃÏ¶è¤ÎÂ¸µ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×¡¡²£ÉÍ¤Ç¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¡¡ÉÏº¤¤ä¸ÉÆÈ¡Ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦
¡¡À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤¬½¸½»¤¹¤ë²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤Î¼÷ÃÏ¶è¤«¤é¡Ö¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥·¥Ö¡ÊÊñÀÝ¡Ë¼Ò²ñ¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬£²£´Æü¡¢²£ÉÍ¾ðÊóÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊÆ±¶è¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÉÏº¤¤ä¸ÉÆÈ¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¦¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤òÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¼÷ÃÏ¶è¤Ï£±£¹£µ£°Ç¯Âå¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎÆü¸Û¤¤Ï«Æ¯¼Ô¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¡¢¡Ö¥É¥ä¡×¡Ê´Ê°×½ÉÇñ½ê¡Ë³¹¤ò·ÁÀ®¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ïµá¿Í¤Î½Ì¾®¤È¹âÎð²½¤Ç´Ê½É½»Ì±¤Î£¹³äÄ¶¤¬À¸³èÊÝ¸î¤ò¼õµë¤·¡¢¹ÔÀ¯¤ä£Î£Ð£Ï¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÊ¡»ã¤Î¤Þ¤Á¡×¤ËÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÇÈóÀµµ¬¤¬¸ÛÍÑ¤Î£´³ä¶á¤¯¤òÀê¤á¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÃ±¿È²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¼÷ÃÏ¶è¤ÎÂ¸µ¤ÏÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê°Õ¼±¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
