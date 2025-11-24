²£¿³¤ÎÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¤¬´ÑµÒ¤Ë¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤â¤¦¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Æ¡×¤È»ØÅ¦¡¡¶å½£¾ì½ê¤Ï¼èÁÈÁ°¤Î»ØÅ«¡¢Ìî¼¡¤Ê¤É¤¬ÊªµÄ
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¢²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¡Ê²£¿³¡Ë¤ÎÄêÎã²ñ¹ç¤¬£²£´Æü¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÂçÅçÍý¿¹¡Ê¤¿¤À¤â¤ê¡Ë°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñ¸«¡£¶å½£¾ì½ê¤Ï´ÑµÒ¤ÎÌî¼¡¤ä»ØÅ«¤Ê¤É¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö´ÑµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¾¯¤·ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤´°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼èÁÈÄ¾Á°¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¶áÇ¯¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ»Î¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÏÎé¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£ÁêËÐ³¦¤Ï¹Ó¤Ö¤ë»Ñ¤ÈÄÃ¤á¤ë»Ñ¤Î£²¤Ä¤ò¤¢¤é¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒ¤Î³§¤µ¤ó¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡Ê²£¿³°Ñ°÷¤Î¡Ë°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¡£º£²ó¤ÏÇ¯¤Ë£±ÅÙ¤ÎÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Î³«ºÅ¡£¡Ö¾ì½ê¤´¤È¤ËÊ¸²½¤¬°ã¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ÎÊý¡¹¤â£¶¾ì½ê°ã¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Â»ÎÅª¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£