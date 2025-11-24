¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤ÇÁª¼ê²ñÄ¹¡¦¼ã·î·òÌð¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¡×
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£²£´Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç¡Ö£Â£ó¡¡£Æ£á£î¡½£Æ£å£ó£ô£á¡¡£²£°£²£µ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¬²¾Áõ¤ò³Ú¤·¤à¡Ö¥ª¥ê¥³¥ì£²£°£²£µ¡×¤ä¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÈ¯É½¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬´ë²è¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¤Õ¤ì¹ç¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡ÊÄ²ñ¤ËºÝ¤·¡¢Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼ã·î·òÌðÊá¼ê¤¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¡¢¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤³¤³µþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤´À¼±ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£