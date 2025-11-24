¼¯»ùÅç¤Î¼ã¤¥¯¥é¥¤¥Þー¤¬Ê³Æ®¡¡¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤ÇÆî¶å½£½é¤ÎËÜ³ÊÅª¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°Âç²ñ
¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖºÇ¹âÅÐÚµ¡×¡£¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¸¥à¡ÖAwesomeclimngwall¡×¤¬³«¤¤¤¿¡¢Æî¶å½£½é¤Î¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ëËÜ³ÊÅª¤ÊÂç²ñ¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ëー¥ÈÀß·×¼Ô¤ä¡¢¹ñ¥¹¥Ý¤Î¸©ÂåÉ½Áª¼ê¤é¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊºÇ¹âÅÐÚµ¡¦¼çºÅ ±Ê»³µ®Çî¤µ¤ó¡Ë¡ÖÂç²ñ¤Ë½Ð¤ë´Ä¶¤¬¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤¡¢¼¯»ùÅç¤À¤È¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£¡Ê¼¯»ùÅç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ë¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤¬¥¯¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¸¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¸©Æâ³°¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸60¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
U－15¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢Ãæ³Ø1Ç¯¤ÎÆâ»³¹°À¶¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¡£3¤Ä¤Î¥ëー¥È¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÅÐ¤ì¤ë¤«¤ÇÁè¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÀÖ¤ÎÆÍµ¯¤ò¤¿¤É¤ë¥ëー¥È¡£Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹õ¡£
¾å¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃæ³Ø1Ç¯ Æâ»³¹°À¶¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¾å¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¹ñÂÎ¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡¢¹ñÂÎ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¶¥µ»¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éµ»¤ò¶µ¤ï¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ñ¥¹¥Ý¸©ÂåÉ½ ÀîÈª¥¤¥µ¥àÁª¼ê¡Ë¡ÖÇ¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊºÇ¹âÅÐÚµ¡¦¼çºÅ ±Ê»³µ®Çî¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡ËÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤µ»¡£¼¯»ùÅç¤Î¼ã¤¥¯¥é¥¤¥Þー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
