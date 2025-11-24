¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¡¡ÁÏÉô8Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤ÎJFL¾º³Ê¡¡Íèµ¨¤«¤é¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤È»²Àï
¡Ö¾º³Ê¡×¤Î¤¦¤ì¤·¤¤¥Ë¥åー¥¹¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñÃÏ°è¥µ¥Ã¥«ー¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¤Î¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Íèµ¨¤«¤éJFL¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¤Ï24Æü¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
4¥Áー¥àÁí¤¢¤¿¤ê¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥¤¥êー¥¹FC¤Ï¡¢2¾¡1Ê¬¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¤ÇÍ¥¾¡¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢ÁÏÉô8Ç¯ÌÜ¤ÇÇ°´ê¤ÎJFL¾º³Ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤Ï¥ô¥§¥ë¥¹¥ÑÂçÊ¬¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢JFL¤Ë¤Ï¸©Æâ¤«¤é2¥Áー¥à¤¬»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊ¬¥Àー¥Óー¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
