¡ÖÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×ÆüËÜ¥Ï¥àÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¡È°¦¡É¤¢¤ë¸ÀÍÕ¡¡¥É¥é2¥¨¥É¥Ý¥í¤Ï¡Ö¤Ã¤·¤ã¡ªÆü¥Ï¥à¤ä¡ª¡×¤È»ØÌ¾¤Î½Ö´Ö¤Î±ÇÁü¤â¸ø³«
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï24Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ç¡Ö2025Ç¯¿·ÆþÃÄÁª¼ê¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÌÏÍÍ¤òµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤Ë¤Ï³ÆÁª¼ê¤ÎÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤¬Áª¼ê¤Î·ÐÎò¤äÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡£2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥É¥Ý¥í ¥±¥¤¥óÁª¼ê¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¡¢·§ºêÀ¿Ìé¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÂç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Øº¹¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤Î¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢Î¾¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Ê¤¬¤éÅ·¤ò¶Ä¤¤¤À¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤Ï¡Ö¤Ã¤·¤ã¡ªÆü¥Ï¥à¤ä¡ªÆü¥Ï¥à¤ä¡ªÆü¥Ï¥à¤ä¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤¬Î®¤ì¡¢µå¾ì¤ÏÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±é½Ð¤ò¤·¤¿·§ºê¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡¢¡Ö2°Ì»ØÌ¾¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¢¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë¤è¤¦¤³¤½¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²¹¤«¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥Õ¥È¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·¾±¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ÎÁª¼ê¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ö¤Á¤³¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ÉÂê¤ò²Ý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤Ï¡ÖÂç³Ø»þÂå¤«¤é¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë4Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤³¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÊúÉé¤Ï¿·¾±¥Ü¡¼¥É¤ËºÇ½é¤ËÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âçºå³Ø±¡Âç³Ø½Ð¿È¤Î¥¨¥É¥Ý¥íÁª¼ê¤Ï¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å101¥¥í¤Î±¦Åê±¦ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¡£¡Ö°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤òÊü¤Ä¼¡Âå¤òÃ´¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë±¦¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢¡Ö¶¯¸ª¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ãæ·ø¼éÈ÷¤â²Ú¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£·»¤ÏÁí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥¨¥É¥Ý¥í ¥¥ó¥°Áª¼ê¤Ç¤¹¡£