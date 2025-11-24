²£¿³¡¢¶å½£¾ì½ê¤ÇÀÕÌ³²Ì¤¿¤·¤¿Î¾²£¹ËÉ¾²Á¡¡°ìÉô¤ÇË¾ºÎ¶¤ÎÅÚÉ¶ÂÖÅÙ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â
¡¡²£¹Ë¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Ï24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÄêÎã¤Î²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£¶å½£¾ì½ê¤Ç¤ÏÂç¤ÎÎ¤¡¢Ë¾ºÎ¶¤ÎÎ¾²£¹Ë¤È¿·´ØÏÆ¡¦°ÂÀÄ¶Ó¤¬Àé½©³Ú¤Þ¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò±é¤¸¤¿¡£ÂçÅçÍý¿¹°Ñ°÷Ä¹¡Ê¸µ½°±¡µÄ°÷¡Ë¤Ï°Ñ°÷¤ÎÀ¼¤òÂåÊÛ¤·¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤¤ÎÈ´¤±¤Ê¤¤¶ÛÄ¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï¥±¥¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¡¢Ë¾ºÎ¶¤â¤µ¤é¤Ê¤ë·Î¸Å¡¢ÅØÎÏ¤ò¤µ¤ì¡¢Àä¤¨¤ºÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÁêËÐ³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¾º¿Ê¤¬³Î¼Â¤Ê°ÂÀÄ¶Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ§¤óÄ¥¤ê¤ÈÅØÎÏ¤ÏÎ©ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¡£Èë¤á¤¿¤ëÆ®»Ö¤Ï¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£Êì¹ñ¤Î¸½¾õ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¿´Ãæ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬Í¥¾¡¤òÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Âç¤¤Ê¹×¸¥¡¢´õË¾¤òÍ¿¤¨¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï12ÆüÌÜ¤Î¹â°ÂÀï¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤ÎÅÚÉ¶¾å¤ÎÂÖÅÙ¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÅç°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡ÖÁêËÐ³¦¤ÏÉÊ³Ê¤¬Âç»ö¤Ç¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Í×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Ë¾ºÎ¶´Ø¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿°Õ¸«¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Áí¤¸¤Æ¡ÊÁêËÐ³¦¡ËÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÁêËÐÆ»¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤ëÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£