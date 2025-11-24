ÀõÁð¡¦ÏÉ¿À¼Ò¡ÖÆÓ¤Î»Ô¡×º£Ç¯ºÇ¸å¤Î3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤ÇÆø¤ï¤¦¡¡80Ëü¿ÍÄ¶¤Î¿Í½Ð¸«¹þ¤ß¡¡·§¼ê¤Î±ïµ¯Êª¤Ï2026Ç¯´³»Ù¡Ö¤¦¤Þ¡×
2025Ç¯ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë11·î¤Î3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¿Í¡¢¿Í¡¢¿Í¤ÎÂçº®»¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤Ë¤¢¤ëÏÉ¿À¼Ò¤«¤éÌÚÂ¼ÂóÌé¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÓ¤Î»ÔÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÉ¿À¼Ò¡¢¶Æâ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤Æ¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
2024Ç¯¤Ï3Æü´Ö¡¢»°¤ÎÆÓ¤Þ¤Ç¤Ç83Ëü¿Í¡£¤³¤ÎÂçÄÌ¤ê¤º¤Ã¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢°ì¤ÎÆÓ¤Ç30Ëü¿Í¡¢Æó¤ÎÆÓ¤Ï24Æü¤Ç50Ëü¿Í¤ÎÊý¤¬Íè¤ë¤È¤¤¤¦¸«¹þ¤ß¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
12Æü¤Ë1²óÆÓ¤ÎÆü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢11·î¤ÎÆÓ¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯¤Ï11·î12Æü¤È24Æü¤Î2Æü¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢24Æü¤¬ºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤ÎÌÜÅö¤Æ¤Ï·§¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
24Æü¤Ï3Ï¢µÙºÇ½ªÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÅìµþ´Ñ¸÷¤ËÍè¤¿Êý¡¢¤½¤ì¤«¤é³Ø¹»¤¬µÙ¤ß¤Ç¤´²ÈÂ²¤Ç»Ò¶¡¤¿¤Á¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬Íè¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÎãÇ¯¤È¤Ï°ã¤¦¤Ë¤®¤ï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¿Í½Ð¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·§¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Çã¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤ÏËèÇ¯¾¯¤·¤º¤Ä¡¢µîÇ¯¤è¤êÂç¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1¤Ä¤ÎÇã¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤éËèÇ¯±ïµ¯Êª¤â°ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¤¦¤Þ¡×¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÇã¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯ÃÍÀÚ¤ê¸ò¾Ä¤Ê¤ó¤«¤ò¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÍÀÚ¤Ã¤¿Ê¬¤Î¤´½Ëµ·¹þ¤ß¤Ç¤È¤¤¤¦»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤´½Ëµ·¹þ¤ß¤Ç2Ëü±ß¤ÇÇã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆÓ¤Î»Ô¤ÏÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë0»þ¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£