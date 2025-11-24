ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÆ°²è¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡¡30Æü¤Ë¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç»Ïµå¼°
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼J1¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï22Æü¡¢X¤ò¹¹¿·¡£30Æü¤ËUvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè37Àá¡¦¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹ÅçÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¸ø¼°¤¬¸ø³«¤·¤¿ºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥àÆ°²è¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ºùÅÄ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î»Ïµå¼°¤Ï¿ÍÀ¸½é¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¼«ÂÎ¤â³ØÀ¸»þÂå°ÊÍè¤Ê¤Î¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£X¤Ç¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤Õ¤í¤óÂÀ¤òÊú¤¨¤¿Æ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿ä¤·¥Á¡¼¥à¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Þ¤µ¤«¤Î¿ä¤·½÷Í¥¤¬»Ïµå¼°¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤Ï¥Þ¥¸¤Ç»×¤ï¤ó¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Ç¹Ô¤¯ÍýÍ³¤È¥â¥Á¥Ù¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
