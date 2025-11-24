APUÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø25¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¡ÖÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤Âç³Ø¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡×ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©ÊÌÉÜ»Ô¤ÎAPUÎ©Ì¿´Û¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÂç³Ø¤¬¡¢2025Ç¯¤Ç³«³Ø25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¼°Åµ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
APU¤ÏÂç³ØÍ¶Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¸©¤Î¶¨ÎÏ¤äÃÏ¸µ¤ÎÊÌÉÜ»Ô¤«¤éÅÚÃÏ¤ÎÌµ½þÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2000Ç¯4·î¤Ë³«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÂç³Ø¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦170¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤éÎ±³ØÀ¸¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¤â´Þ¤á¤¿Â´¶ÈÀ¸¤Ï¤ª¤è¤½2Ëü5600¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ç³«³Ø25¼þÇ¯·Þ¤¨¡¢23Æü¤ÏÊÌÉÜ»Ô¤ÇµÇ°¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤½330¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÊÆ»³Íµ³ØÄ¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç³Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡APU ÊÆ»³Íµ³ØÄ¹
¡Ö25Ç¯´Ö¤ÎÄ©Àï¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÌ¤Íè¤ØÈôÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌóÂ«¤Ç¤¹¡£APU¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤¤Âç³Ø¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿²ÐºÒ¤ÎÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤ÎÊç¶â³èÆ°¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£