¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û11·î²¼½Ü¤Ê¤Î¤Ë...¡ÖÂæÉ÷¤Î¤¿¤Þ¤´¡×Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¡¡24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¡ÖÂæÉ÷¡×¤ØÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©¡¡Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Úµ¤¾ÝÄ£ 24Æü¸á¸å7»þÈ¾¹¹¿·¡Û
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤ÇÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê24Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥ó¥À¥Ê¥ªÅç¤ÎÅì¤Ç1»þ´Ö¤Ë30¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÀ¾ËÌÀ¾¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ûº£¸å16Æü´Ö¤ÎÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦²Æì
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23¥áー¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¡¢24»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÂæÉ÷¤ØÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î¿ÊÏ©Í½ÁÛ¤Ï¡Ú²èÁü①¡Û¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ô¾Ü¤·¤¤µ¤¾Ý¾ðÊó¡Õ¡ÚÌÜ¼¡¡Û
①Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
¡Ú±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
②¡¡24Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
③¡¡25Æü¡Ê²Ð¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
④¡¡26Æü¡Ê¿å¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
⑤¡¡27Æü¡ÊÌÚ¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
⑥¡¡28Æü¡Ê¶â¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
⑦¡¡29Æü¡ÊÅÚ¡Ë±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
¡ÚÅ·µ¤¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Û
⑧¡¡»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦ÆáÇÆ¡¡£±£¶Æü´ÖÅ·µ¤Í½Êó
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤Îº£¸å¤Î¿ÊÏ©¤Ï¡©
Ç®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÃæ¿´¤Ï¡¢
¤¢¤¹¡Ê25Æü¡Ë¸áÁ°6»þ¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï1000¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï15¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï23¥áー¥È¥ë
¤¢¤¹¡Ê25Æü¡Ë¸á¸å6»þ¤Ë¤Ï¥¹¥ë³¤¤ÇÂæÉ÷¤ËÈ¯Ã£¤·¡¢
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï998¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï18¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë
¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê26Æü¡Ë¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï990¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï23¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë
27Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï985¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï30¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï40¥áー¥È¥ë
28Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï990¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë
29Æü¸á¸å3»þ¤Ë¤ÏÆî¥·¥Ê³¤
Ãæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï992¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â®¤Ï25¥áー¥È¥ë¡¢
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï35¥áー¥È¥ë
¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
24Æü¡Ê·î¡Ë～29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
24Æü¡Ê·î¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
25Æü¡Ê²Ð¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
26Æü¡Ê²Ð¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
27Æü¡ÊÌÚ¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
28Æü¡Ê¶â¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×
29Æü¡ÊÅÚ¡Ë6»þ´Ö¤´¤È¤Î¡Ö±«É÷¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡×¤ò¤ß¤ë
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Îº£¸å¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡©
¡Ú²èÁü¡Û¤Ï¡¢»¥ËÚ¡¦ÀçÂæ¡¦Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¡¦¹Åç¡¦Ê¡²¬¡¦²Æì¤Î¸þ¤³¤¦16Æü´Ö¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£