ÃæÅçÈþ²Å¡¡±¦¼ê¼ó¡õ¶»¸µ¥¿¥È¥¥¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ä¥í¥Ã¥¯¤¹¤®¤ëºÇ¿·¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼ÈãÈ½¡×½Ð¤º¤Î¡ÈÍýÍ³¡É
¡¡11·î15Æü¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅçÈþ²Å¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤½¤³¤Ç¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆ±Æü¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE MEN¡Ù¤Î¹á¹ÁÈÇ¸ø¼°Instagram¤â¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Î²èÁü¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ØVivienne Westwood¡Ù¤ÈÌ¡²è¡ØNANA¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÈ¯É½¡£¤½¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡ØNANA¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÃæÅç¤µ¤ó¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤¬¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ï¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯¶õ¤¤¤¿ÀÖ¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ä¡¢Æ±¤¸ÊÁ¤Î¸üÄì¥·¥å¡¼¥º¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¥í¥Ã¥¯¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤äÃæÅç¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢800°Ê¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ÏÃåÍÑ¤·¤¿°áÁõ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃæÅç¤µ¤ó¤Î±¦¼ê¼ó¤ä¶»¸µ¤Ë¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ºòº£¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë·ÝÇ½¿Í¤Î¥¿¥È¥¥¡¼ÌäÂê¡£¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢8·îÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ØGINZA¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤Î¥¿¥È¥¥¡½¤òÈäÏª¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤äÍÌ¾¿Í¤é¤¬TV¤Ë½Ð±é¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤ò·üÇ°¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤ä°áÁõ¤Ç±£¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£°ìÊý¡¢ºòº£¤ÏÉ½¸½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆµöÍÆ¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥½¥ó¥°¤Ø¤Î¤¢¤³¤¬¤ì¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤âÂ¿¤¯¡¢µñÈÝ´¶¤òÊú¤¯¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ÊÄ´¤â½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤Ë¤Ï°Õ³°À¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÃæÅç¤µ¤ó¤Îº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êµñÈÝÈ¿±þ¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ºº£²óÃåÍÑ¤·¤¿¡È¥í¥Ã¥¯¤Ê¡ÉÉþÁõ¤È¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤«¤Ê¤ê¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃæÅç¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤â¡¢¡È¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷ÀÁü¡É¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ³°À¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÃæÅç¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¿¥È¥¥¡¼¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¥í¥Ã¥¯¤ÊÃæÅçÈþ²Å¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£